Жалоба подана в ВС РФ по спору властей Петербурга с театром Пугачевой

11:32 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт - РАПСИ. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подал жалобу в Верховный суд (ВС) РФ на отказ в иске о расторжении договора аренды земельного участка с Театром песни Аллы Пугачевой, говорится в материалах суда.

Арбитражный суд Северо-Западного округа в августе признал законным отказ комитету в иске, подтвердив решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти от 24 декабря 2015 года и постановление апелляции от 28 апреля.

Заявитель просил суд расторгнуть договор аренды с театром от 27 сентября 2011 года в связи с тем, что городское правительство своим постановлением отменило ранее принятый акт о предоставлении театру земельного участка.

Кроме того, в рамках другого дела кассационная инстанция подтвердила отказ комитету в расторжении договора аренды земельного участка с театром и взыскании с него 7,9 миллиона рублей долга и пени.

Арбитраж в декабре 2015 года отказал во взыскании с театра долга по арендной плате, а также не стал расторгать договор аренды земельного участка. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 4 мая оставил решение первой инстанции без изменения. Эти судебные акты комитет обжаловал в кассационной инстанции.

Петербургский арбитраж 22 декабря 2015 года отказал в иске Театра Пугачевой к правительству Петербурга об обязании подготовить в установленные законом сроки и выдать истцу градостроительный план земельного участка, где планируется построить театр. Вторым ответчиком по иску выступает Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Также в иске содержится требование об обязании ответчиков актуализировать технические условия, необходимые для подготовки градостроительного плана земельного участка. Истец просит обязать ответчиков выполнить комплекс подготовительных и кадастровых работ по актуализации границ предоставленного истцу земельного участка и по установлению их на местности в соответствии с действующим законодательством Санкт-Петербурга.

Споры театра с властями

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в августе 2015 года отклонил апелляционную жалобу Театра песни Аллы Пугачевой на отказ предоставить театру земельный участок.

Правительство Петербурга в августе 2011 года постановило предоставить в аренду под строительство театра земельный участок площадью 2,7 гектара. Культурно-деловой комплекс, включающий концертный зал-трансформер, планировалось построить на Васильевском острове Петербурга. В его составе предполагалось возведение 40 тысяч квадратных метров выставочных площадей с гостиницами, ресторанами, кинотеатром и апартаментами. Проект оценивался в 400 миллионов долларов.

Однако петербургские активисты инициировали судебное разбирательство, в результате которого Верховный суд РФ в октябре 2014 года признал несоответствие генплану Петербурга правил застройки территории, где планировалось возвести театр Пугачевой. В декабре 2014 года мэрия Петербурга издала новое постановление, отменившее предыдущее решение о выделении театру земельного участка.

Компания-девелопер ООО «Театр песни Аллы Пугачевой» оспорила декабрьское постановление, но арбитраж Петербурга и Ленинградской области в мае отказался признать его незаконным. Суд первой инстанции сослался на решение Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга, которым был признан незаконным акт выбора спорного земельного участка.

По данным информационно-аналитической системы «БИР-Аналитик», участниками ООО «Театр песни Аллы Пугачевой» являются президент медиакорпорации PMI Евгений Финкельштейн (51%), Кристина Орбакайте (32%) и Алла Пугачева (17%).