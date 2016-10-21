Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
21/10/2016 11:34
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Жалоба подана в ВС РФ по спору властей Петербурга с театром Пугачевой

Контекст
Теги: Верховный суд РФ, Москва, Россия
11:32 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт - РАПСИ. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подал жалобу в Верховный суд (ВС) РФ на отказ в иске о расторжении договора аренды земельного участка с Театром песни Аллы Пугачевой, говорится в материалах суда.

Арбитражный суд Северо-Западного округа в августе признал законным отказ комитету в иске, подтвердив решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти от 24 декабря 2015 года и постановление апелляции от 28 апреля.

Заявитель просил суд расторгнуть договор аренды с театром от 27 сентября 2011 года в связи с тем, что городское правительство своим постановлением отменило ранее принятый акт о предоставлении театру земельного участка.

Кроме того, в рамках другого дела кассационная инстанция подтвердила отказ комитету в расторжении договора аренды земельного участка с театром и взыскании с него 7,9 миллиона рублей долга и пени.

Арбитраж в декабре 2015 года отказал во взыскании с театра долга по арендной плате, а также не стал расторгать договор аренды земельного участка. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 4 мая оставил решение первой инстанции без изменения. Эти судебные акты комитет обжаловал в кассационной инстанции.

Петербургский арбитраж 22 декабря 2015 года отказал в иске Театра Пугачевой к правительству Петербурга об обязании подготовить в установленные законом сроки и выдать истцу градостроительный план земельного участка, где планируется построить театр. Вторым ответчиком по иску выступает Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Также в иске содержится требование об обязании ответчиков актуализировать технические условия, необходимые для подготовки градостроительного плана земельного участка. Истец просит обязать ответчиков выполнить комплекс подготовительных и кадастровых работ по актуализации границ предоставленного истцу земельного участка и по установлению их на местности в соответствии с действующим законодательством Санкт-Петербурга.

Споры театра с властями

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в августе 2015 года отклонил апелляционную жалобу Театра песни Аллы Пугачевой на отказ предоставить театру земельный участок.

Правительство Петербурга в августе 2011 года постановило предоставить в аренду под строительство театра земельный участок площадью 2,7 гектара. Культурно-деловой комплекс, включающий концертный зал-трансформер, планировалось построить на Васильевском острове Петербурга. В его составе предполагалось возведение 40 тысяч квадратных метров выставочных площадей с гостиницами, ресторанами, кинотеатром и апартаментами. Проект оценивался в 400 миллионов долларов.

Однако петербургские активисты инициировали судебное разбирательство, в результате которого Верховный суд РФ в октябре 2014 года признал несоответствие генплану Петербурга правил застройки территории, где планировалось возвести театр Пугачевой. В декабре 2014 года мэрия Петербурга издала новое постановление, отменившее предыдущее решение о выделении театру земельного участка.

Компания-девелопер ООО «Театр песни Аллы Пугачевой» оспорила декабрьское постановление, но арбитраж Петербурга и Ленинградской области в мае отказался признать его незаконным. Суд первой инстанции сослался на решение Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга, которым был признан незаконным акт выбора спорного земельного участка.

По данным информационно-аналитической системы «БИР-Аналитик», участниками ООО «Театр песни Аллы Пугачевой» являются президент медиакорпорации PMI Евгений Финкельштейн (51%), Кристина Орбакайте (32%) и Алла Пугачева (17%).

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Жалоба подана в ВС РФ по спору властей Петербурга с театром Пугачевой

11:32 21/10/2016 Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подал жалобу в Верховный суд (ВС) РФ на отказ в иске о расторжении договора аренды земельного участка с Театром песни Аллы Пугачевой, говорится в материалах суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Националист Дмитрий Демушкин задержан в Москве

10:23 21/10/2016 Националист Дмитрий Демушкин, который обвиняется в возбуждении ненависти и вражды, задержан в Москве, об этом сообщил РАПСИ сам Демушкин.

Управляющий "Авиалиний Дагестана" оспорил акт о нарушениях при банкротстве

09:36 21/10/2016 Конкурсный управляющий ОАО "Авиалинии Дагестана" Сафиюла Магомедова подал апелляционную жалобу на определение Арбитражного суда Дагестана, который частично удовлетворил заявление фирмы "Римос Лимитед" о признании ненадлежащим исполнение заявителем обязанностей управляющего, говорится в определении суда.

Глава Ространснадзора по МО Суржик останется под арестом — Мосгорсуд

17:51 20/10/2016 Мосгорсуд признал законным арест руководителя управления Ространснадзора по Московской области Игоря Суржика, обвиняемого во взяточничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера