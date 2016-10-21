Одно из заявлений о банкротстве "Сибмоста" оставлено без рассмотрения

16:30 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Новосибирской отказал ООО «Строительная компания «Орион» в заявлении о признании банкротом ОАО «Сибмост», которое является одной из крупнейших в России мостостроительных компаний, говорится в определении суда. Заявление оставлено без рассмотрения.

Также в производстве суда находится на рассмотрении заявление ГУП Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» о банкротстве «Сибмоста». Суд рассмотрит его 11 ноября. Ранее арбитраж Новосибирской области возвратил ООО «Сибтех-инвест» и ООО «Центр спецодежды Новосибирск» заявления о признании банкротом «Сибмоста».

В июне арбитражный суд прекратил производство по заявлению ООО «Мечел-Сервис» (сбытовое предприятие ОАО «Мечел») о признании «Сибмоста» банкротом из-за погашения долга перед ООО. В заявлении содержалась информации о задолженности в размере 2,4 миллиона рублей.

Кроме того, в сентябре Арбитражный суд Тюменской области утвердил мировое соглашение по иску Сургутнефтегазбан о взыскании 400 миллионов рублей с ОАО «Сибмост».



