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Арбитражная практика

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Объединены два иска спонсора строительства мечети в Уфе к управлению мусульман

Контекст
Теги: Арбитражный суд Башкирии, Республика Башкортостан, Россия
10:28 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт - РАПСИ. Арбитражный суд республики Башкирия объединил в одно производство два заявления благотворительного фонда «Урал», который является спонсором строительства уфимской Соборной мечети, к Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Башкортостана, говорится в определении суда.

В первом иске фонд просит расторгнуть договор пожертвования от 15 февраля 2013 года с ответчиком. Для участия в деле в качестве третьего лица привлечена фирма «Алтын курай», являющаяся генеральным подрядчиком строительства уфимской мечети.

Во втором - взыскать с Духовного управления мусульман 64,5 миллиона рублей.

Попечительский совет по строительству Соборной мечети в Уфе 6 июня рекомендовал республиканскому Духовному управлению мусульман (заказчик строительства мечети) направить генеральному проектировщику ОАО ПИ «Башкиргражданпроект» задание по оценке возможности замены дорогостоящего греческого мрамора, необходимого для наружного покрытия оставшейся необлицованной части здания строящейся, на другие материалы в целях удешевления строительства.

Управлению также было рекомендовано расторгнуть договор подряда на строительство Соборной мечети между Духовным управлением мусульман и ООО «Алтын курай».

В сообщении фонда «Урал» от 18 августа говорится, что «республиканское Духовное управление мусульман до сих пор ни один пункт решения попечительского совета не выполнило и, очевидно, что в удешевлении стоимости строительства не заинтересовано».

В связи с отсутствием дальнейших гарантий целевого и эффективного расходования благотворительных средств фонд «Урал» принял решение прекратить финансирование строительства Соборной мечети до исполнения Духовным управлением мусульман решения попечительского совета.

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Объединены два иска спонсора строительства мечети в Уфе к управлению мусульман

10:28 25/10/2016 Арбитражный суд республики Башкирия объединил в одно производство два заявления благотворительного фонда «Урал», который является спонсором строительства уфимской Соборной мечети, к Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Башкортостана, говорится в определении суда.
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