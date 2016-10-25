Суд отклонил иск иностранных страховщиков на $4 млн за крушение SSJ-100

11:27 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление шести иностранных страховых компаний о взыскании с российской компании «Капитал страхование» более 4 миллионов долларов, выплаченных ранее в связи с крушением самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) в Индонезии в 2012 году, сообщили РАПСИ в суде.

Дело слушается повторно. Верховный суд (ВС) РФ 29 февраля отменил все судебные акты по этому спору и отправил дело на новое рассмотрение.

Sukhoi SuperJet 100, выполнявший первый демонстрационный тур по странам Азии, разбился 9 мая 2012 года во время показательного полета в Индонезии. На борту находились 45 человек, в том числе восемь россиян, все погибли. Причиной катастрофы стал так называемый человеческий фактор, было установлено, что технических претензий к самолету нет.

Самолет был застрахован компанией «Капитал страхование», которая затем перестраховала свои риски на 95% на зарубежном рынке. Перестраховщиками на условиях синдиката Ллойда выступили более 20 страховых компаний, в частности, компании-истцы ─ QBE Corporate, Starr Syndicate, Starr Insurance and Reinsurance, Muenchener Rueckversicherungrs-Gesellchaft AG, Dornoch, Catlin Insurance Company (UK).

После крушения самолета истцы перечислили российскому страховщику 3,5 миллиона долларов для выплат родственникам погибших пассажиров. Однако позже, после расследования, они пришли к выводу, что крушение самолета не являлось страховым случаем, так как произошло в ходе демонстрационного полета, а страховка распространялась только на испытательные полеты.

В связи с этим компании-перестраховщики обратились в суд с требованием вернуть выплаченные ранее средства вместе с процентами. Арбитражные суды удовлетворили требование иностранных страховщиков. В своем заявлении в ВС РФ компания «Капитал страхование» настаивала на том, что крушение SSJ-100 было страховым случаем, с чем сами перестраховщики, по мнению ответчика, согласились, когда первоначально выплачивали страховку.

Между тем две инстанции в Западно-Сибирском округе сочли данное летное происшествие страховым случаем. В свою очередь Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в марте отклонил кассационную жалобу двадцати иностранных страховых компаний на решение суда, который удовлетворил иск ОАО «Капитал страхование» о взыскании с них перестраховочного возмещения в размере более 16 миллионов долларов за самолет.