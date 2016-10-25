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25/10/2016 10:25
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Арбитражная практика

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Иск "Аэрофлота" к "Оренбургским авиалиниям" на 6 млрд руб рассмотрят в ноябре

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Арбитражный суд города Москвы, Оренбургские авиалинии, Аэрофлот, Москва, Россия
10:15 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 24 ноября основные слушания по иску «Аэрофлота» о взыскании с АО «Оренбургские авиалинии» 6,14 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.

В производстве суда имеется также иск «Аэрофлота» о взыскании с «Оренбургских авиалиний» 4,2 миллиарда рублей.

Кроме того, арбитраж 31 августа по еще одному иску «Аэрофлота» взыскал с АО «Оренбургские авиалинии» 2,198 миллиарда рублей. «Аэрофлот» просил взыскать задолженность по договору займа от 4 апреля 2016 года, в том числе 1,9 миллиарда рублей основного долга, а также проценты и пени. Займ должен был быть возвращен в мае 2016 года, однако этого сделано не было. На заседании представитель истца отметил, что согласно отзыву ответчика, «Оренбургские авиалинии» фактически признали долг. Представитель ответчика на заседание не явился.

В начале июня Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Оренбургских авиалиний», входящих в группу «Аэрофлот», из-за объединения с авиакомпанией «Россия».

Авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот» и создана на базе трех региональных перевозчиков группы: «России», «Донавиа» и «Оренбургских авиалиний». Авиакомпания базируется в Санкт-Петербурге, имеет филиалы в Москве, Ростове-на-Дону и Оренбурге.

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Иск "Аэрофлота" к "Оренбургским авиалиниям" на 6 млрд руб рассмотрят в ноябре

10:15 25/10/2016 Арбитражный суд Москвы назначил на 24 ноября основные слушания по иску «Аэрофлота» о взыскании с АО «Оренбургские авиалинии» 6,14 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.
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