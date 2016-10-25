Суд подтвердил законность выплаты ФК "Кубань" €600 тыс футболисту Попову

Коллаж РИА Новости.

13:47 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт — РАПСИ. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, подтвердив законность выплаты клубом «Кубань» болгарскому футболисту Ивелину Попову компенсации в размере 600 тысяч евро за переход в московский «Спартак», говорится в постановлении суда.

Министерство обжаловало в апелляции решение Арбитражного суда Краснодарского края от 28 июля.

В решении суда говорится, что непубличное акционерное общество «Футбольный клуб «Кубань» 25 августа 2012 года заключило с Поповым трудовой договор сроком действия до 23 июня 2017 года. Однако 31 мая 2015 года ФК «Кубань» заключил с ОАО «ФК «Спартак-Москва» трансферный контракт о переходе болгарского футболиста. Клуб «Спартак-Москва» принял на себя обязательство произвести выплату в пользу «Кубани» трансферной суммы в размере 6 миллионов евро не позднее 26 июня 2015 года.

Кроме того, 31 мая 2015 года «Кубань» и Попов подписали приложение N1 к соглашению о расторжении договора. В нем говорится, что клуб «Кубань» принял на себя обязательство перечислить болгарскому футболисту единовременную выплату в размере 600 тысяч евро в срок до 15 июля 2015 года. Единственным условием осуществления такой выплаты является заключение Поповым соглашения о расторжении трудового договора.

По мнению министерства, данная сделка (выплата в размере 600 тысяч евро) является ничтожной в силу своей притворности. Истец просит суд признать эту сделку недействительной и обязать ответчиков возвратить денежные средства.

Представитель Попова сообщил суду, что ФК «Кубань» принял на себя обязанность выплатить футболисту 600 тысяч евро в связи с его переходом в ФК «Спартак- Москва». Клуб «Кубань» в связи с этим получил от московского клуба 6 миллионов евро, отметил юрист футболиста. «При этом сам Попов И.И. способствовал своему переходу в ФК «Спартак-Москва», договорившись с данным клубом о переходе и выплате в связи с этим истцу денежной суммы. В результате указанных действий НАО «ФК «Кубань» получило материальную выгоду в размере 600 000 евро», - говорится в решении суда.

Из имеющихся в деле доказательств следует, что «в трудовые обязанности Попова не входило оказание клубу посреднических услуг, связанных с поиском футбольных клубов, желающих приобрести игрока». Определенная в приложении выплата не предусмотрена ни трудовым контрактом, ни положением об оплате труда от 1 января 2015 года, отметил суд.

Арбитраж пришел к выводу, что оказание Поповым подобных услуг выходило за рамки трудовых отношений, а приложение N1 является не частью трудового соглашения, а самостоятельной гражданско-правовой сделкой, определяющей размер оплаты услуг футболиста, связанных с поиском и переговорами о переходе Попова в ФК «Спартак-Москва». Вознаграждение установлено в связи с действиями Попова, повлекшими реальную выгоду для ФК «Кубань», поэтому в действиях сторон по заключению данного соглашения не усматривается злоупотребления гражданскими правами, говорится в решении первой инстанции.