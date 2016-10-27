Инициатор продовольственной блокады Крыма задолжал банку 176 млн руб — суд

РАПСИ

09:49 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление АО АКБ "Азия-Инвест банк" о включении долга перед ним в размере 176,2 миллиона рублей в реестр требований Ленура Ислямова, который является одним из инициаторов продовольственной блокады Крыма, сообщили РАПСИ в суде.

Арбитраж 18 июля признал банкротом Ислямова. Рассмотрение отчета финансового управляющего должника Александра Коробко суд назначил на 30 января 2017 года.

По заявлению Сбербанка России суд 16 марта ввел в отношении Ислямова процедуру реструктуризации долгов. Сбербанк в заявлении о банкротстве Ислямова просил ввести в отношении должника процедуру реализации его имущества.

Ислямов на заседание по делу о банкротстве 16 марта не явился. Однако он направил в суд ходатайство, в котором просил отложить дело, а также ввести в отношении него процедуру реструктуризации долгов. По словам юриста банка, сумма долга не позволит Ислямову расплатиться с кредиторами.

В суде представитель банка заявил, что долг Ислямова перед банком составляет 1,1 миллиарда рублей по двум кредитам. Ислямов являлся поручителем по этим кредитам, который был выдан компании "Квин групп". В настоящее время компания признана банкротом.

Ислямов, курировавший на должности заместителя председателя совета министров Крыма вопросы обустройства репатриантов, водоснабжения и жилищно-коммунальной сферы, был уволен в мае 2014 года. Причиной увольнения стали претензии к исполнению им обязанностей, в том числе по разработке программ по обустройству депортированных народов Крыма и по вопросам ЖКХ и водоснабжения.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю ранее возбудил уголовное дело в отношении Ислямова. В ноябре 2015 года на подконтрольных ему предприятиях в Крыму прошли обыски. Помимо телекомпании АТР, транспортной компании "СимСитиТранс", Ислямов также является владельцем "Джаст Банка", сети магазинов ICom, торгующих продукцией Apple на территории полуострова.

