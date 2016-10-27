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Арбитражная практика

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Суд по иску "Мостостроя-12" взыскал 2 млрд руб с "Корпорации развития"

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
12:02 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление строительной компании ООО «Мостострой-12» (Тюмень) о взыскании со свердловского ОАО «Корпорация развития» и петербургского ООО «УралСтройТехнологии» более 2 миллиардов рублей долга, сообщили РАПСИ в суде.

С ответчиков солидарно взыскано 1,7 миллиарда рублей задолженности и проценты в размере 369,7 миллиона рублей. Также суд отказал в удовлетворении встречного иска компании «УралСтройТехнологии» о взыскании с ООО «Мостострой-12» неосновательного обогащения в размере около 2,5 миллиарда рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 65,6 миллиона рублей.

ООО «Мостострой-12», являющийся подрядчиком по договору на строительство моста через реку Надым на трассе Сургут - Салехард, требовал взыскать с ответчиков задолженность по оплате выполненных работ. В августе 2015 года суд назначил проведение экспертизы, в рамках которой эксперты должны были отметить на вопрос о том, соответствуют ли выполненные «Мостостроем-12» работы проектной документации, и нет ли в актах приемки завышения объема выполненных работ. Весной экспертное заключение поступило в суд.

ООО «Мостострой-12» с 1995 года осуществляет строительство мостов и автомобильных дорог для предприятий топливо-энергетического комплекса нефтяных и газовых месторождений на территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Президентом РФ Владимиром Путиным 16 мая 2005 года на совещании по вопросам развития Уральского федерального округа была поставлена задача разработки проекта «Урал Промышленный — Урал Полярный». Целью проекта стало обеспечение экономической доступности и целесообразности вовлечения богатейших минерально-сырьевых ресурсов Приполярного и Полярного Урала в уральское промышленное производство путем создания транспортного коридора по восточному склону Уральских гор.

Для управления проектом 30 августа 2006 года создано ОАО «Корпорация Урал Промышленный — Урал Полярный». В 2012 году ОАО «Корпорация Урал Промышленный — Урал Полярный» в результате ребрендинга, проведенного в целях вовлечения новых инвесторов и расширения географии реализации проектов, было переименовано в ОАО «Корпорация Развития». Его акционеры — регионы УрФО: Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Челябинская область, Свердловская область и DB International.

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в октябре признал банкротом ООО «Энергетическая компания «Урал Промышленный - Урал Полярный», являющееся дочерней структурой «Корпорации развития».

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Суд по иску "Мостостроя-12" взыскал 2 млрд руб с "Корпорации развития"

12:02 27/10/2016 Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление строительной компании ООО «Мостострой-12» (Тюмень) о взыскании со свердловского ОАО «Корпорация развития» и петербургского ООО «УралСтройТехнологии» более 2 миллиардов рублей долга, сообщили РАПСИ в суде.
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