Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
27/10/2016 20:54
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Фирма подала заявление о банкротстве структуры "Нордстар Тауэр"

Контекст
Теги: Банкротство, Роснефть, Банк "ФК Открытие", Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
15:25 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт - РАПСИ. ООО «БЦ Нордстар» подало заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом ООО «Нордстар Девелопмент» (входит в «Нордстар Тауэр»), говорится в материалах суда.

Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена.

В октябре ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» подало заявление в Арбитраж Москвы о признании банкротом АО «Нордстар Тауэр», которое является оператором бизнес-центра Nordstar Tower, где арендует помещения «Роснефть».

Это заявление будет рассмотрено после слушания заявления индивидуального предпринимателя Янины Гребенщиковой о банкротстве АО, поступившее в суд ранее. Заявление предпринимателя суд планирует рассмотреть 17 ноября. Арбитраж 26 сентября по заявлению Гребенщиковой взыскал с АО «Нордстар Тауэр» 1,6 миллиона долларов долга.

Кроме того, суд в сентябре удовлетворил заявление кипрской компании Lafitten Company ltd. о взыскании около 737 миллионов рублей с АО «Нордстар Тауэр».

В июле суд зарегистрировал несколько исков кипрской компании к АО «Нордстар Тауэр». Иски, согласно материалам дела, связаны с взысканием задолженности по договорам займа. В рамках иска о взыскании с АО 25,1 миллиона долларов заявитель обратился с ходатайством о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения запрета ответчику осуществлять действия по распоряжению нежилым зданием (Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1). Однако в удовлетворении ходатайства было отказано.

Также АО «Нордстар Тауэр» подало иск к НК «Роснефть» об обязании ответчика заключить договор аренды на определенных условиях, указанных в проекте.

В декабре 2015 года и в январе 2016 года компания «Нордстар Тауэр» отказалась от двух исков о взыскании с нефтяной компании «Роснефть» 68,3 миллиона рублей и 8,89 миллиона долларов задолженности по арендной плате за четвертый квартал 2015 года. Представитель истца тогда заявлял, что нефтяная компания погасила долг, в связи с этим и были заявлены отказы от исков.

«Роснефть» арендует помещения в бизнес-центре. По данным деловых СМИ, нефтяная компания ТНК-ВР, которую «Роснефть» купила в 2013 году, арендовала офис в бизнес-центре с мая 2010 года. Компания занимает помещения площадью 37,7 тысячи квадратных метров — это почти половина всей арендопригодной площади центра. Договор аренды был подписан на 15 лет.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Фирма подала заявление о банкротстве структуры "Нордстар Тауэр"

15:25 27/10/2016 ООО «БЦ Нордстар» подало заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом ООО «Нордстар Девелопмент» (входит в «Нордстар Тауэр»), говорится в материалах суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Росприроднадзор оспорил в ВС отказ в иске к "дочке" "Газпрома" на 3 млрд руб

19:30 27/10/2016 Росприроднадзор по Республике Башкортостан подал заявление в Верховный суд (ВС) РФ о пересмотре решений нижестоящих судов об отказе в иске о взыскании 3 миллиардов рублей с ОАО "Газпром нефтехим Салават" за негативное воздействие на окружающую среду за 2008 год, говорится в материалах суда.

Украина выписала более 5 тыс штрафов почти на $28 млн авиакомпаниям из РФ

19:01 27/10/2016 Государственная авиационная служба Украины вынесла более 5 тысяч постановлений в адрес российских авиакомпаний, осуществляющих полеты в Крым, оштрафовав их на общую сумму в 721 миллион гривен (около 28 миллионов долларов).

ВС РФ: штраф = унижение, водители могут требовать компенсацию

13:14 27/10/2016 Важное для незаконно оштрафованных водителей решение принял Верховный суд РФ: высшая инстанция указала, что необоснованное привлечение автовладельцев к ответственности может являться для них унизительным.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера