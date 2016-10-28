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Арбитражная практика

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Арбитраж Москвы признал банкротом "Группу Е4"

Контекст
Теги: Банкротство, Группа Е4, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
17:16 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом крупную российскую инжиниринговую компанию «Группа Е4», сообщили РАПСИ в суде.

Столичный арбитраж в июне 2015 года ввел в отношении «Группы Е4» наблюдение по заявлению московского ЗАО «Аксиома права», долг перед которым составлял около 2 миллионов рублей. Представитель «Группы Е4» сообщил тогда в суде, что у компании нет возможности погасить долг, поэтому она не возражает против введения наблюдения.

В тот же день компания сообщила, что 100% акций АО «Группа Е4» приобрела группа частных инвесторов, условия и сумма сделки не раскрываются.

Структурирование сделки осуществила инвестиционная группа «Велес Капитал». Ранее Е4 сообщала, что новый инвестор предлагает более активный план финансового оздоровления холдинга, в том числе рассматривает процедуру введения наблюдения, возможность реструктуризации активов и развитие новых направлений бизнеса.

С конца 2014 года к компании предъявляются крупные денежные иски.

ОАО «Группа Е4» (Е4 Group) — крупнейшая инжиниринговая компания полного цикла, объединяющая российские и зарубежные отраслевые предприятия. Они расположены в 27 регионах РФ и за рубежом. Возглавлял «Группу Е4» до перехода на госслужбу российский бизнесмен Михаил Абызов, сейчас занимающий пост министра РФ по делам открытого правительства.

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Арбитраж Москвы признал банкротом "Группу Е4"

17:16 28/10/2016 Арбитражный суд Москвы признал банкротом крупную российскую инжиниринговую компанию «Группа Е4», сообщили РАПСИ в суде.
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