Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
31/10/2016 11:34
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Суд заново рассмотрит спор ЦСКА с агентством из-за бренда 10 ноября

Контекст
Теги: Товарный знак, Суд по интеллектуальным правам РФ, ЦСКА, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
10:17 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы 10 ноября приступит к новому рассмотрению иска ФАУ МО РФ "Центральный спортивный клуб армии" (ЦСКА) к ООО "Центральное страховое и кредитное агентство" по спору об использовании товарного знака, говорится в материалах суда.

Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ в качестве кассационной инстанции в сентябре отправил дело на пересмотр. Арбитражный суд Москвы 11 января частично удовлетворил иск, запретив ответчику использовать сокращенное наименование — ЦСКА.

"Центральный спортивный клуб армии" требовал также взыскать с фирмы 50 тысяч рублей компенсации. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил в апреле решение первой инстанции.

В суде первой инстанции истец пояснил, что не давал ответчику разрешения на использование своего товарного знака, в связи с чем использование обозначения незаконно.

Это не первый спор по поводу бренда ЦСКА. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в иске ФАУ Министерства обороны РФ "Центральный спортивный клуб армии" о взыскании 70 тысяч рублей компенсации с союза "Центральная специализированная коллегия адвокатов" за использование товарного знака "ЦСКА". Девятый арбитражный апелляционный суд в июле подтвердил ФАУ МО РФ "Центральный спортивный клуб армии" (ЦСКА) отказ в иске к ООО "Теннисный спортивный клуб ЦСКА" по спору об использовании товарных знаков.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд заново рассмотрит спор ЦСКА с агентством из-за бренда 10 ноября

10:17 31/10/2016 Арбитражный суд Москвы 10 ноября приступит к новому рассмотрению иска ФАУ МО РФ "Центральный спортивный клуб армии" (ЦСКА) к ООО "Центральное страховое и кредитное агентство" по спору об использовании товарного знака, говорится в материалах суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Нарушители антитабачного законодательства в РФ выплатят 93 млн руб штрафов

10:52 31/10/2016 Роспотребнадзор за девять месяцев этого года в результате контрольно-надзорных мероприятий за нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака вынес штрафы на 93 миллиона рублей, говорится в сообщении ведомства.

Суд 17 ноября рассмотрит жалобы на приговор по делу о хищениях в "Славянке"

10:27 31/10/2016 Мосгорсуд 17 ноября рассмотрит апелляционные жалобы защиты бывшего гендиректора подведомственной Министерству обороны РФ компании «Славянка» Александра Елькина и других фигурантов дела на приговор, в соответствии с которым они осуждены к реальным срокам лишения свободы и штрафам за мошенничество, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Принято к производству заявление "Российского кредита" о банкротстве Мотылева

09:23 31/10/2016 Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление ОАО «Банк Российский кредит» о признании банкротом бизнесмена Анатолия Мотылева, говорится в определении суда.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера