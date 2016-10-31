Суд заново рассмотрит спор ЦСКА с агентством из-за бренда 10 ноября

10:17 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы 10 ноября приступит к новому рассмотрению иска ФАУ МО РФ "Центральный спортивный клуб армии" (ЦСКА) к ООО "Центральное страховое и кредитное агентство" по спору об использовании товарного знака, говорится в материалах суда.

Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ в качестве кассационной инстанции в сентябре отправил дело на пересмотр. Арбитражный суд Москвы 11 января частично удовлетворил иск, запретив ответчику использовать сокращенное наименование — ЦСКА.

"Центральный спортивный клуб армии" требовал также взыскать с фирмы 50 тысяч рублей компенсации. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил в апреле решение первой инстанции.

В суде первой инстанции истец пояснил, что не давал ответчику разрешения на использование своего товарного знака, в связи с чем использование обозначения незаконно.

Это не первый спор по поводу бренда ЦСКА. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в иске ФАУ Министерства обороны РФ "Центральный спортивный клуб армии" о взыскании 70 тысяч рублей компенсации с союза "Центральная специализированная коллегия адвокатов" за использование товарного знака "ЦСКА". Девятый арбитражный апелляционный суд в июле подтвердил ФАУ МО РФ "Центральный спортивный клуб армии" (ЦСКА) отказ в иске к ООО "Теннисный спортивный клуб ЦСКА" по спору об использовании товарных знаков.