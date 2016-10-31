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Арбитражная практика

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Администратор сайта Zippo.ru подал жалобу на акт о нарушении закона "О рекламе"

Контекст
Теги: Google, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
11:22 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт - РАПСИ. ООО «Аванкорп» (администратор сайта zippo.ru) подало жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, который подтвердил выводы ФАС о нарушении заявителем закона «О рекламе», говорится в материалах суда.

Компания обжаловала в Девятом арбитражном апелляционном суде решение первой инстанции от 26 сентября. Тогда суд отклонил заявление ООО о признании незаконными решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ведомство в апреле признало распространителя рекламы Google Inc. и рекламодателей (ООО «Олкос Групп» и ООО «Аванкорп») нарушившими пункт 8 статьи 7 Федерального закона «О рекламе».

Нарушение выразилось в распространении в интернете в поисковой системе Google посредством сервиса Google AdWords зажигалок Zippo. Ответственность за нарушение требований статьи 7 ФЗ «О рекламе» несут рекламодатель и рекламораспространитель, отметило ведомство. ФАС выдало компании «Аванкорп» предписание о прекращении нарушений закона «О рекламе».

Антимонопольная служба в решении отметила, что Google Inc. (США), предоставляя сервис AdWords, и ООО «Гугл», перепродавая рекламное пространство на территории России, распространяют в поисковой системе Google рекламу зажигалок Zippo (курительных принадлежностей), что прямо запрещено законодательством РФ. «Следовательно, рекламораспространителем рекламы зажигалок Zippo в сети интернет является компания Google Inc.», - говорится в решении ФАС.

Рекламодатели и компания Google заявили в ходе рассмотрения дела, что в данной рекламе не идет речь о зажигалках как «атрибутах курильщика», а имеется в виду сувенирная продукция.

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Администратор сайта Zippo.ru подал жалобу на акт о нарушении закона "О рекламе"

11:22 31/10/2016 ООО «Аванкорп» (администратор сайта zippo.ru) подало жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, который подтвердил выводы ФАС о нарушении заявителем закона «О рекламе», говорится в материалах суда.
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