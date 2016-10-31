Владелец бренда "Черная пятница" подал иск к сайту "Настоящая черная пятница"

flickr.com/Joe Gratz

12:42 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт - РАПСИ. ООО «Блэк Фрайдэй» (владелец сайта - агрегатора скидок BlackFridaySALE.ru) подало заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти о взыскании 1,5 миллиона рублей с ООО «Эксперт Таун» (владеет сайтом распродажи «Настоящая черная пятница») за нарушение права на товарный знак «Black Friday», говорится в материалах суда.

Роспатент 25 декабря 2015 года зарегистрировал на компанию «Блэк Фрайдэй» товарный знак «Black Friday» в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг (реклама, менеджмент в сфере бизнеса).

Заявитель в октябре сообщил, что в 2016 году распродажа BlackFridaySale.ru впервые проводится под официально зарегистрированной торговой маркой «Black Friday». Регистрация, по информации компании, была оформлена 29 января, и теперь названия торговых площадок-агрегаторов именем «Black Friday» без разрешения правообладателя (ООО «Блэк Фрайдэй») считается незаконным, говорится в заявлении компании.

Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ в мае прекратил производство по иску ООО «М.Видео Менеджмент», в котором компания обжаловала решение Роспатента о регистрации товарного знака «Black Friday» на ООО «Блэк Фрайдэй».

Торговая сеть обжаловала в суде решение патентного ведомства от 25 декабря 2015 года, когда товарный знак «Black Friday» был зарегистрирован на компанию «Блэк Фрайдэй».

Первое заявление компании «Блэк Фрайдэй» о регистрации этого знака было 5 мая 2015 года отклонено Роспатентом. Заявленное обозначение представляет собой общепринятый термин, получивший мировую известность, широко используемый различными производителями и означающий начало традиционной глобальной распродажи, которая проводится во многих странах, посчитало тогда ведомство.

Оно отметило, что обычай устраивать распродажи в этот день установился еще в 19 веке. Термин «Черная пятница» появился в 1996 году и поначалу употреблялся в основном на Восточном побережье США, а с 6 декабря 2013 года и в России. Также Роспатент заметил, что в проводимой на территории РФ акции «Black Friday» участвует большое количество производителей товаров и торговых предприятий, и каждый из них имеет право использовать данное обозначение при продвижении товаров.

Однако Палата по патентным спорам 25 декабря 2015 года отменила решение Роспатента, зарегистрировав этот бренд на компанию «Блэк Фрайдэй».

В своем заявлении компания заметила, что в России начало новогодних распродаж в «черную», как и любую другую пятницу, не является традицией, а термин «Black Friday» известен лишь ограниченному кругу людей, проживающих в мегаполисах и часто бывающих в США и Западной Европе и приобретающих там товары. Компания считает, что заявленное обозначение не ассоциируется у большинства российских потребителей с началом сезона скидок и воспринимается ими как фантазийное.

По информации компании «Блэк Фрайдэй», в России в 2013 году именно она впервые организовала проведение новогодних распродаж, создав базу данных с информацией о товарах, реализуемых с максимальными скидками, и магазинах, предлагающих эти товары по указанным ценам. «ООО «Блэк Фрайдэй» организовало и провело в России мероприятие под названием «Black Friday», заключающееся в сборе информации о ценах на различные виды товаров в интернет-магазинах, обработке, выборочной проверке, сравнении этой информации, объединенной в единую базу данных, и представлении ее в наиболее удобном виде потребителям», - говорится в заявлении.

Для указанных целей до даты подачи заявки на имя заявителя были зарегистрированы сайты в интернете, им была создана база данных, где конечный пользователь может заходить в разные разделы, искать товары и скидки, и затем приобретать товар после перехода на страницу магазина. Также компания отметила, что ее сайты являются агрегатором предложений, реализацию товаров она не производит.