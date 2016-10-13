Роспотребнадзор высказал позицию по маркетинговой акции "черная пятница"
Контекст
МОСКВА, 13 окт - РАПСИ. Инициатива хозяйствующих субъектов по организации каких-либо маркетинговых акций не предполагает даже косвенного участия либо одобрения со стороны органа федерального государственного контроля (надзора), говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Такой комментарий был сделан ведомством «в связи с появившейся в ряде СМИ информации о якобы поддержке Роспотребнадзором ежегодной on-line распродажи «Черная пятница»».
Ведомство обратило внимание потребителей, которые решат принять участие в запланированной маркетинговой акции, что условия её проведения ни при каких обстоятельствах не могут приводить к нарушениям прав потребителей и несоблюдению обязательных требований в отношении реализуемых товаров. В частности, продавец, осуществляющий продажу товаров дистанционным способом, должен руководствоваться статьей 26.1 Закона РФ от 7 февраля 1992 года N2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами продажи товаров дистанционным способом, утвержденными постановлением правительства РФ от 27 сентября 2007 года N612.