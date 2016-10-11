Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
11/10/2016 15:41
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

Роспотребнадзор арестовал в торгцентрах 900 меховых изделий на 30,2 млн руб

Теги: Роспотребнадзор, Москва, Россия
12:04 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт — РАПСИ. Управление Роспотребнадзора по Москве арестовало 900 меховых изделий на общую сумму 30,2 миллиона рублей, которые реализовывались в торговых центрах без контрольных (идентификационных) знаков (КИЗ), говорится в сообщении ведомства.

В октябре специалисты провели контрольные мероприятия на семнадцати крупных торговых центрах и комплексах, реализующих изделия из натурального меха.

В ходе проверочных мероприятий установлены факты реализации изделий из натурального меха без маркировки КИЗ. При осмотре меховых изделий в большинстве случаев зафиксировано отсутствие КИЗ, в ряде случаев нарушались требования маркировки (не удалена защитная пленка, КИЗ являлся съемным и мог быть прикреплен продавцом на любое другое меховое изделие). Также выявлены факты невнесения в систему установленной законодательством информации о продавце изделия, виде меха, номере декларации о соответствии. По установленным фактам административных правонарушений проводятся процессуальные действия.

При проведении проверок установлено, что некоторыми предпринимателями приняты меры по исполнению требований законодательства по маркировке меховых изделий контрольными (идентификационными) знаками, сообщило управление.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 августа «О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» специалисты Роспотребнадзора проводят контрольные мероприятия в отношении реализации меховых изделий без КИЗ.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Роспотребнадзор арестовал в торгцентрах 900 меховых изделий на 30,2 млн руб

12:04 11/10/2016 Управление Роспотребнадзора по Москве арестовало 900 меховых изделий на общую сумму 30,2 миллиона рублей, которые реализовывались в торговых центрах без контрольных (идентификационных) знаков (КИЗ), говорится в сообщении ведомства.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд признал законным продление ареста главы РАО Федотова

15:18 11/10/2016 Мосгорсуд признал законным продление ареста гендиректора Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе суда.

Прокурор просит 12 лет для экс-замглавы ростовского ГИБДД за нападение

14:32 11/10/2016 Прокурор попросил приговорить бывшего заместителя управления ГИБДД по Ростовской области Александра Оцимика, обвиняемого в организации покушения на главу областного управления ГИБДД Сергея Моргачева, к 12 годам колонии строгого режима.

ЕСПЧ присудил €23 тыс мужчине, выброшенному с гирей из окна полиции

12:48 11/10/2016 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти РФ выплатить 23 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда жителю Чебоксар Леониду Петрову, который был выброшен с гирей из окна здания местной полиции, сообщил РАПСИ во вторник представитель пострадавшего Алексей Глухов.

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера