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Арбитражная практика

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Суд отменил решение об отказе ЦС "Звездочка" в иске к Росатому на 193 млн руб

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Теги: Взыскание задолженности, Росатом, Звездочка, Девятый арбитражный апелляционный суд, Москва, Россия
16:30 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционном суд отменил решение об отказе центру судоремонта (ЦС) «Звездочка» (Северодвинск, Архангельская область) в иске о взыскании с Росатома 193,1 миллиона рублей, сообщили РАПСИ в суде.

Тем самым суд удовлетворил жалобу ЦС «Звездочка» на решение первой инстанции. Арбитраж Москвы 21 июля отклонил соответствующий иск «Звездочки». Центр судоремонта просил взыскать расходы на содержание блоков пяти утилизируемых атомных подводных лодок (АПЛ).

Иск был подан в июне 2015 года, однако в рамках рассмотрения дела суд назначил проведение экспертизы. В рамках нее эксперты должны были ответить на вопрос о фактической стоимости расходов по содержанию и хранению блоков — реакторных отсеков АПЛ, а также на вопрос, являются ли экономически обоснованными и целесообразными расходы ЦС «Звездочка» размере 193,1 миллиона рублей.

Согласно выводам экспертного заключения, расходы центра судоремонта по содержанию и хранению АПЛ в размере 193,1 миллиона рублей являются экономически необоснованными и нецелесообразными.

«Доводы истца о неясности и противоречивости экспертного заключения судом отклоняются. Суд не нашел оснований для постановки под сомнение выводов эксперта. Истец не представил доказательств ошибочности выводов эксперта либо наличие объективных обстоятельств, позволяющих усомниться в обоснованности экспертного заключения», — говорится, в частности, в решении арбитража Москвы.

Договор о хранении на плаву блоков утилизируемых подлодок был заключен «Звездочкой» с госкорпорацией «Росатом» в 2010 году.

Центр судоремонта «Звездочка» — судостроительная и судоремонтная верфь, расположенная в устье реки Северной Двины, на берегу Белого моря в  Северодвинске. Решение о строительстве предприятия принято постановлением Совета Министров СССР от 9 июля 1946 года. В состав «ЦС «Звездочка», согласно сайту компании, входят 6 судоремонтных заводов.

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Суд отменил решение об отказе ЦС "Звездочка" в иске к Росатому на 193 млн руб

16:30 31/10/2016 Девятый арбитражный апелляционном суд отменил решение об отказе центру судоремонта (ЦС) «Звездочка» (Северодвинск, Архангельская область) в иске о взыскании с Росатома 193,1 миллиона рублей, сообщили РАПСИ в суде.
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