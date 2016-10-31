Суд 19 апреля вернется к рассмотрению иска о банкротстве оператора Duty Free

17:45 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Московской области отложил на 19 апреля 2017 года рассмотрение заявления компании «Трэвиз Холдинг Лтд» о признании оператора магазинов беспошлинной торговли ЗАО «Аэроферст» несостоятельным (банкротом), говорится в определении суда.

Ранее заявление о банкротстве ОАО было направлено в суд компанией «Фризо Трейдинг Инк» (Британские Виргинские острова). Затем компания подала ходатайство о процессуальном правопреемстве на компанию «Трэвиз Холдинг Лтд», поскольку была произведена уступка прав требований к должнику.

В производстве суда находится еще одно заявление компании «Фризо Трейдинг Инк» о признании банкротом ОА «Ариал» (управляет сетью магазинов беспошлинной торговли Runway Duty Free в российских аэропортах, владеет ЗАО «Аэроферст»). Его рассмотрение назначено на 6 декабря.

Арбитражный суд Москвы 5 мая полностью удовлетворил иск банка и обязал взыскать с «Аэроферста» более 1 миллиарда рублей. Это решение в настоящее время вступило в законную силу. Кроме того, 7 июля суд по иску банка ВТБ взыскал более 1 миллиарда рублей с АО «Ариал».

Как ранее сообщали СМИ, «Аэроферст» развивает магазины под брендом Moscow Duty Free и является старейшим оператором рынка беспошлинной торговли в России — первый магазин в аэропорту «Шереметьево» компания открыла еще в 1988 году.

«Ариал» управляет сетью магазинов Runway Duty Free в российских аэропортах. По данным на 2013 год, компании принадлежало более 20 точек в московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и новосибирском «Толмачево». «Ариал» приобрел 66,66 процентов «Аэроферста» у «Аэрофлота» за 1,23 миллиарда рублей в конце 2012 года. Впоследствии «Ариал» выкупил оставшийся пакет у ирландского оператора Duty Free, компании Aer Rianta.