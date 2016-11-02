Обжаловано оставление без рассмотрения заявления о банкротстве "Сибмоста"

15:01 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя — РАПСИ. ООО «Строительная компания «Орион» подала апелляционную жалобу на отказ в заявлении о признании банкротом ОАО «Сибмост», которое является одной из крупнейших в России мостостроительных компаний, сообщили РАПСИ в арбитраже Новосибирской области.

Суд 18 октября оставил заявление строительной компании без рассмотрения.

Также в производстве суда находится на рассмотрении заявление ГУП Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» о банкротстве «Сибмоста». Суд рассмотрит его 11 ноября. Ранее арбитраж Новосибирской области возвратил ООО «Сибтех-инвест» и ООО «Центр спецодежды Новосибирск» заявления о признании банкротом «Сибмоста».

В июне арбитражный суд прекратил производство по заявлению ООО «Мечел-Сервис» (сбытовое предприятие ОАО «Мечел») о признании «Сибмоста» банкротом из-за погашения долга перед ООО. В заявлении содержалась информации о задолженности в размере 2,4 миллиона рублей.

Кроме того, в сентябре Арбитражный суд Тюменской области утвердил мировое соглашение по иску Сургутнефтегазбан о взыскании 400 миллионов рублей с ОАО «Сибмост».