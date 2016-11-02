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Арбитражная практика

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Суд подтвердил законность штрафа для "Победы" за нарушение прав потребителя

Контекст
Теги: Авиакомпания "Победа", Роспотребнадзор, Арбитражный суд Пермского края, Пермский край, Россия
16:53 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Пермского края подтвердил правомерность штрафа Роспотребнадзора в 20 тысяч рублей, наложенного на авиакомпанию "Победа" за нарушение прав потребителя при оказании услуг по воздушной перевозке, говорится в материалах дела.

Роспотребнадзор привлек "Победу" к ответственности за то, что авиакомпания не обеспечила предоставление потребителю дополнительной услуги по регистрации опоздавшего пассажира, следовавшего из Перми в Москву.

"Победа" не согласилась со штрафом и попыталась оспорить его в суде, однако арбитраж указал в решении, что оснований для отмены или изменения оспариваемого постановления Роспотребнадзора не имеется.

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Суд подтвердил законность штрафа для "Победы" за нарушение прав потребителя

16:53 02/11/2016 Арбитражный суд Пермского края подтвердил правомерность штрафа Роспотребнадзора в 20 тысяч рублей, наложенного на авиакомпанию "Победа" за нарушение прав потребителя при оказании услуг по воздушной перевозке, говорится в материалах дела.
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