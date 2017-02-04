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Арбитражная практика

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ФАС назначила еще один штраф для Google в 1 млн руб

Сюжет: Google в российских судах
Контекст
Теги: Антимонопольное право, Google, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Москва, Россия
18:11 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя - РАПСИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) за неисполнение предписания в установленные сроки вынесла в отношении Google Inc. и Google Ireland Limited постановления о привлечении к административной ответственности в 1 миллион рублей, говорится в сообщении ведомства.

По данным службы, каждой компании назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Ранее ФАС отклонила ходатайства компаний о продлении сроков исполнения предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства.

Антимонопольная служба 18 сентября 2015 года признала Google Inc, Google Ireland Ltd. нарушившими антимонопольное законодательство путем злоупотребления своим доминирующим положением и предписала устранить нарушение. Google попыталась оспорить выводы ФАС в арбитраже Москвы, однако суд первой инстанции, а затем и апелляционной подтвердили позицию антимонопольщиков.

"В ходе рассмотрения административного дела было установлено, что неисполнение компаниями предписания ФАС России повлекло за собой ухудшение конкурентной ситуации на рынке. По-прежнему Google продолжает реализацию своих антиконкурентных практик", - сказала начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

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ФАС назначила еще один штраф для Google в 1 млн руб

18:11 02/11/2016 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) за неисполнение предписания в установленные сроки вынесла в отношении Google Inc. и Google Ireland Limited постановления о привлечении к административной ответственности в 1 миллион рублей, говорится в сообщении ведомства.
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