Суд отказал в принятии обеспечительных мер в рамках банкротства Роспромбанка

РАПСИ

19:48 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство временной администрации по управлению ООО КБ "Роспромбанк" о запрете Росреестру осуществлять государственную регистрацию перехода права собственности на 12 квартир, три здания, ряд нежилых помещений, земельный участок и цех по производству неформованных огнеупорных масс, говорится в определении суда.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер было подано в рамках дела о банкротстве кредитной организации.

Как следует из текста заявления, временной администрацией выявлены сделки по отчуждению вышеназванного недвижимого имущества, принадлежащего банку, совершенные после отзыва у него лицензии. По мнению временной администрации, "необходимость принятия обеспечительных мер объективно следует из существа спора и возможности отчуждения ответчиком имущества на различных основаниях до вступления судебного акта в законную силу, что сделает невозможным его исполнение". Однако арбитраж посчитал, что банк не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении требований конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер.

Ранее суд назначил на 21 ноября рассмотрение заявления Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом КБ "Роспромбанк".

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в сентябре сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам "Роспромбанка", размер которого составит около 2,9 миллиарда рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 5,7 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 27 сентября 2016 года по 27 сентября 2017 года через "РГС Банк", действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 27 сентября 2017 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

ЦБ РФ 13 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Роспромбанка". Лицензия была отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кроме того, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в активы низкого качества.

Согласно данным отчетности, по величине активов "Роспромбанк" на 1 сентября занимал 323-ое место в банковской системе РФ.