Жалоба на взыскание со "Стройгазконсалтинга" 18 млрд руб вновь отложена

10:48 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд отложил на 22 декабря рассмотрение жалобы "Стройгазконсалтинг" (СГК, один из крупнейших подрядчиков "Газпрома") на решение о взыскании по иску Банка Москвы около 18 миллиардов рублей, говорится в материалах суда.

В материалах дела пока не указана причина отложения спора, однако на предыдущих заседаниях стороны заявляли, что между ними ведутся переговоры о заключении мирового соглашения. Кроме того, в суд было подано заявление о замене в деле Банка Москвы на банк ВТБ, в связи с реорганизацией истца.

Банк потребовал досрочно погасить задолженность по семи кредитам, выданным в 2012–2013 годах дочернему предприятию СГК — ООО "Газтехлизинг". Сам СГК выступил поручителем по этим кредитным договорам. Арбитражный суд Москвы 17 августа 2015 года удовлетворил иск банка. СГК обжаловал решение в апелляции. Апелляционный суд в ноябре 2015 года приостановил производство до вступления в законную силу решения по его иску банка к "Газтехлизингу"(заемщику).

Арбитражный суд Москвы в октябре 2015 года удовлетворил иск Банка Москвы к "Газтехлизингу", взыскав с него 19,4 миллиарда рублей долга. При этом суд по встречному иску признал недействительными условия кредитных договоров в части взимания комиссий по кредитным линиям. В марте апелляционный суд подтвердил решение о взыскании денежных средств с "Газтехлизинга", и это решение вступило в законную силу. После этого апелляция возобновила дело по иску о взыскании денежных средств с СГК.

СГК — крупнейший в РФ строительный холдинг, специализирующийся на обустройстве нефтегазоконденсатных месторождений, строительстве компрессорных станций, магистральных трубопроводов, автодорог и мостовых сооружений, железных дорог и метрополитена. В апреле текущего года у холдинга сменились собственники — Газпромбанк и фонд United Capital Partners Ильи Щербовича сообщили, что выкупили в равных долях 100% акций СГК. До сделки основными владельцами компании были ее основатель Зияд Манасир и Руслан Байсаров.