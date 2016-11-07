Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
07/11/2016 12:59
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Жалоба на взыскание со "Стройгазконсалтинга" 18 млрд руб вновь отложена

Контекст
Теги: Девятый арбитражный апелляционный суд, Москва, Россия
10:48 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд отложил на 22 декабря рассмотрение жалобы "Стройгазконсалтинг" (СГК, один из крупнейших подрядчиков "Газпрома") на решение о взыскании по иску Банка Москвы около 18 миллиардов рублей, говорится в материалах суда.

В материалах дела пока не указана причина отложения спора, однако на предыдущих заседаниях стороны заявляли, что между ними ведутся переговоры о заключении мирового соглашения. Кроме того, в суд было подано заявление о замене в деле Банка Москвы на банк ВТБ, в связи с реорганизацией истца.

Банк потребовал досрочно погасить задолженность по семи кредитам, выданным в 2012–2013 годах дочернему предприятию СГК — ООО "Газтехлизинг". Сам СГК выступил поручителем по этим кредитным договорам. Арбитражный суд Москвы 17 августа 2015 года удовлетворил иск банка. СГК обжаловал решение в апелляции. Апелляционный суд в ноябре 2015 года приостановил производство до вступления в законную силу решения по его иску банка к "Газтехлизингу"(заемщику).

Арбитражный суд Москвы в октябре 2015 года удовлетворил иск Банка Москвы к "Газтехлизингу", взыскав с него 19,4 миллиарда рублей долга. При этом суд по встречному иску признал недействительными условия кредитных договоров в части взимания комиссий по кредитным линиям. В марте апелляционный суд подтвердил решение о взыскании денежных средств с "Газтехлизинга", и это решение вступило в законную силу. После этого апелляция возобновила дело по иску о взыскании денежных средств с СГК.

СГК — крупнейший в РФ строительный холдинг, специализирующийся на обустройстве нефтегазоконденсатных месторождений, строительстве компрессорных станций, магистральных трубопроводов, автодорог и мостовых сооружений, железных дорог и метрополитена. В апреле текущего года у холдинга сменились собственники — Газпромбанк и фонд United Capital Partners Ильи Щербовича сообщили, что выкупили в равных долях 100% акций СГК. До сделки основными владельцами компании были ее основатель Зияд Манасир и Руслан Байсаров.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Жалоба на взыскание со "Стройгазконсалтинга" 18 млрд руб вновь отложена

10:48 07/11/2016 Девятый арбитражный апелляционный суд отложил на 22 декабря рассмотрение жалобы "Стройгазконсалтинг" (СГК, один из крупнейших подрядчиков "Газпрома") на решение о взыскании по иску Банка Москвы около 18 миллиардов рублей, говорится в материалах суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Выводы ФАС о перечислении энергокомпаниями 867 млн руб в бюджет подтверждены

12:25 07/11/2016 Арбитражный суд Московского округа подтвердил выводы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о необходимости перечисления ЗАО «КЭС-Трейдинг» и компаниями группы «Т плюс» 867 миллионов рублей в федеральный бюджет за нарушение антимонопольного законодательства, говорится в сообщении ведомства.

Суд отправил под домашний арест владелиц собак, покусавших девочку

12:17 07/11/2016 Выборгский районный суд Петербурга избрал меру пресечения сроком на два месяца в отношении двух женщин, чьи собаки покусали 7-летнюю девочку, сообщили в понедельник РАПСИ в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Петербургу.

Подрядчик строительства "Восточного" осужден на 3,5 года за присвоение 1,7 млн руб

11:57 07/11/2016 Благовещенский городской суд Амурской области приговорил руководителя частной фирмы, выполнявшей комплекс работ по строительству космодрома "Восточный", к 3,5 годам лишения свободы за присвоение денежных средств в размере 1,7 миллиона рублей, выделенных на выполнение строительно-монтажных работ, сообщили РАПСИ в пресс-службе МВД России.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера