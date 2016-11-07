Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
07/11/2016 19:02
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Суд подтвердил отказ в иске арендатора к владельцу Stadium Live на 20 млн руб

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Девятый арбитражный апелляционный суд, Москва, Россия
15:23 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил определение об оставлении без рассмотрения заявления ООО "Социум-Сооружение" о взыскании долга в размере 20,2 миллиона рублей с владельца известного столичного клуба Stadium Live, двери которого в июле за долги опечатали судебные приставы, говорится в материалах суда.

Компания обжаловала в апелляционном суде определение первой инстанции от 23 сентября.

В производстве суда уже находится на рассмотрении заявление компании "Социум-Сооружение", ранее предоставившей ООО "Стадиум Лайв" в аренду здание клуба на Ленинградском проспекте, к ООО на 63,7 миллиона рублей. Истец в мае обращался с заявлением об ускорении рассмотрения этого спора к председателю Арбитражного суда Москвы Сергею Чуче, который отказал в требовании компании.

Кроме того, арбитраж Москвы 25 апреля по заявлению "Социум-Сооружение" взыскал с ООО "Стадиум Лайв" 951 тысячу рублей пени по договору аренды здания, где располагается клуб.

По информации управления Федеральной службы судебных приставов по Москве, ранее поступил исполнительный документ из столичного арбитражного суда об обязании компании "Стадиум Лайв" освободить арендуемые помещения (Ленинградский проспект, дом 80, корпус 17). В настоящее время все входные двери опечатаны, имущество, находящееся на территории освобождаемого участка, описано и передано "на ответственное хранение представителям взыскателя", сообщили в июле приставы.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд подтвердил отказ в иске арендатора к владельцу Stadium Live на 20 млн руб

15:23 07/11/2016 Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил определение об оставлении без рассмотрения заявления ООО "Социум-Сооружение" о взыскании долга в размере 20,2 миллиона рублей с владельца известного столичного клуба Stadium Live, двери которого в июле за долги опечатали судебные приставы, говорится в материалах суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Слушания по делу Полонского продолжатся 14 ноября

17:36 07/11/2016 Пресненский суд Москвы 14 ноября продолжит слушания по делу в отношении бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в мошенническом хищении денежных средств граждан под видом реализации квартир в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера", сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Райффайзенбанк", банкротящий в РФ компании Rolsen Group, дошел до США

16:47 07/11/2016 «Райффайзенбанк», который в российском арбитраже взыскивает задолженность с ряда компаний Rolsen Group, получил в американском суде разрешение запросить интересующую его информацию у Ильи Зубарева, акционера и одного из основателей группы. Копия соответствующего постановления имеется в распоряжении РАПСИ.

Суд 19 января рассмотрит дело о банкротстве застройщика "Кутузовской мили"

14:57 07/11/2016 Арбитражный суд Москвы назначил на 19 января 2017 года рассмотрение заявления ПАО "Промсвязьбанк" о признании банкротом ЗАО "ФЦСР", которое является застройщиком и инвестором проекта ЖК "Квартал Триумфальный" (бывшая "Кутузовская миля"), говорится в определении суда.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера