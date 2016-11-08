Суд в Челябинске подтвердил штраф УФАС в 2 млн руб, наложенный на "Ашан"

13:01 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Челябинской области подтвердил законность постановления Челябинского УФАС о наложении штрафа в размере 2 млн рублей на ООО "Ашан" за препятствование доступа в торговую сеть ООО "Агрокомплекс "Чурилово", говорится в сообщении ведомства.

"ООО "Агрокомплекс "Чурилово" направило в Челябинское УФАС России заявление о затягивании торговой сетью сроков рассмотрения коммерческого предложения. Агрокомплекс указал, что в течение продолжительного времени ведет переговоры с ООО "Ашан" на поставку свежих овощей в данную торговую сеть на территории Челябинской области", - отмечается в сообщении.

УФАС установило, что ООО "Ашан" рассматривало предложение агрокомплекса в неразумно длительные сроки. Также служба выявила, что "Ашан" необоснованно запросил у агрокомплекса цены на его продукцию, реализуемую в других торговых сетях. Указанное требование ритейлера, подчеркивает антимонопольная служба, увеличило перечень представляемых документов, что привело к увеличению срока рассмотрения данного предложения.

"В итоге заключение договора поставки свежих овощей ООО "Агрокомплекс "Чурилово" в ООО "Ашан" произошло только в конце 2015 года, уже после возбуждения Челябинским УФАС дела о нарушении Закона о торговле", - отмечает УФАС.

Служба выдала торговой сети рекомендации о закреплении сроков заключения договора поставки внутренними документами. «Ашан» не согласился с решением Челябинского УФАС и обратился в суд. Однако Арбитражный суд Челябинской области отказал торговой сети в удовлетворении заявленных требований.