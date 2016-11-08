Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
08/11/2016 13:11
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Суд в Челябинске подтвердил штраф УФАС в 2 млн руб, наложенный на "Ашан"

Сюжет: Арбитражные суды ритейлера "Ашан"
Контекст
Теги: Антимонопольное право, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Ашан, Челябинская область, Россия
13:01 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Челябинской области подтвердил законность постановления Челябинского УФАС о наложении штрафа в размере 2 млн рублей на ООО "Ашан" за препятствование доступа в торговую сеть ООО "Агрокомплекс "Чурилово", говорится в сообщении ведомства. 

"ООО "Агрокомплекс "Чурилово" направило в Челябинское УФАС России заявление о затягивании торговой сетью сроков рассмотрения коммерческого предложения. Агрокомплекс указал, что в течение продолжительного времени ведет переговоры с ООО "Ашан" на поставку свежих овощей в данную торговую сеть на территории Челябинской области", - отмечается в сообщении. 

 УФАС установило, что ООО "Ашан" рассматривало предложение агрокомплекса в неразумно длительные сроки. Также служба выявила, что "Ашан" необоснованно запросил у агрокомплекса цены на его продукцию, реализуемую в других торговых сетях. Указанное требование ритейлера, подчеркивает антимонопольная служба, увеличило перечень представляемых документов, что привело к увеличению срока рассмотрения данного предложения.

"В итоге заключение договора поставки свежих овощей ООО "Агрокомплекс "Чурилово" в ООО "Ашан" произошло только в конце 2015 года, уже после возбуждения Челябинским УФАС дела о нарушении Закона о торговле", - отмечает УФАС.

Служба выдала торговой сети рекомендации о закреплении сроков заключения договора поставки внутренними документами. «Ашан» не согласился с решением Челябинского УФАС и обратился в суд. Однако Арбитражный суд Челябинской области отказал торговой сети в удовлетворении заявленных требований.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд в Челябинске подтвердил штраф УФАС в 2 млн руб, наложенный на "Ашан"

13:01 08/11/2016 Арбитражный суд Челябинской области подтвердил законность постановления Челябинского УФАС о наложении штрафа в размере 2 млн рублей на ООО "Ашан" за препятствование доступа в торговую сеть ООО "Агрокомплекс "Чурилово", говорится в сообщении ведомства.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

В КС обсудили компенсации за незаконную продажу "Фиксиков" и CD Стаса Михайлова

11:43 08/11/2016 Конституционный Суд (КС) РФ во вторник рассмотрел дело о соответствии Конституции статей 1301, 1311 и пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса (ГК) РФ, позволяющих правообладателю вместо возмещения убытков требовать от нарушителя компенсации в размере от 10 тысяч рублей до пяти миллионов рублей независимо от суммы ущерба, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

ВС отменил решение о снятии судимости с экс-главкома сухопутных войск

11:54 08/11/2016 Верховный суд (ВС) РФ отменил решение о досрочном снятии судимости с бывшего главнокомандующего Сухопутными войсками России генерал-полковника Владимира Чиркина, ранее осужденного за мошенничество, передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Экс-прокурор Ленобласти отказался от сделки со следствием – адвокат

10:00 08/11/2016 Адвокат бывшего прокурора Ленобласти Станислава Иванова Анатолий Пчелинцев в эксклюзивном интервью рассказал РАПСИ, кто и зачем дал показания против его подзащитного, признает ли он вину в получении взяток на сумму более 20 миллионов рублей и откуда взялась версия с облучением.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера