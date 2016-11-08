Подтверждена законность сноса объектов в Москве во вторую "ночь длинных ковшей"

РАПСИ

15:25 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление ООО "Созидание" о признании незаконными действий столичной префектуры ЮАО по сносу во вторую "ночь длинных ковшей" шести объектов строительства, принадлежащих истцу, сообщил РАПСИ представитель истца.

Ранее ответчик признал самовольными постройками несколько объектов истца, расположенных на Варшавской шоссе и Кировоградской области.

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы в сентябре сообщила, что 29 августа в столице был осуществлен демонтаж 90 объектов самовольного строительства, которые были незаконно возведены в технической зоне метро, вблизи газовых и других важнейших городских инженерных сетей. Из 107 объектов демонтировано более 90 объектов, по девяти объектам работы продолжаются, говорится в сообщении пресс-службы инспекции. Наведение порядка осуществляется префектурами административных кругов с привлечением ГБУ "Автомобильные дороги".

В сообщении говорится, что добровольцы, принявшие решение демонтировать объект своими силами или заявившие свое согласие на демонтаж при содействии города, имеют право на получение компенсации. Согласие на добровольный демонтаж владельцы выразили по 77 объектам, из них 30 объектов демонтированы силами собственников. Компенсация за снос объекта самовольного строительства силами собственника составляет 55,5 тысячи рублей в расчете на каждый кв.м недвижимости.

Начальник госинпекции Сергей Шогуров в июне сообщил, что по результатам работы по выявлению опасных самовольных сооружений на территории Москвы в список подлежащих сносу объектов включены еще 107 объектов самовольного строительства в разных административных округах столицы.

Он подчеркнул, что согласно регламенту 829-го постановления Правительства Москвы в течение семи дней госинспекция по недвижимости направит владельцам данных объектов уведомления о необходимости демонтировать самовольные конструкции. Рядом с объектом самостроя префектуры административных округов установят информационные щиты, тем самым предупредив арендаторов. Если хозяева самостроя не предпримут никаких мер, город будет вынужден навести порядок принудительно, сообщил начальник.

Изменения в статью 222 Гражданского кодекса РФ, внесенные в июле 2015 года, дали право сносить построенные объекты, если они расположены на земельном участке незаконно и находятся в зоне с особыми условиями использования: в полосе отвода инженерных сетей, на территориях общего пользования.

По словам Шогурова, правомерность принятия 829-го постановления и действий Правительства Москвы установлена решением Мосгорсуда от 24 декабря 2015 года, когда требования об отмене постановления были оставлены без удовлетворения. Апелляционным определением Верховного суда РФ от 29 апреля это решение оставлено без изменений. Постановление Правительства Москвы от 8 декабря 2015 года N829-ПП "О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города Москвы" принято в пределах полномочий столичного правительства, в надлежащей форме и введено в действие в установленном законом порядке, отмечается в сообщении.

Столичное правительство в декабре 2015 года приняло порядок демонтажа самостроя и утвердило перечень из 104 сооружений, подлежащих сносу. В отношении 97 сооружений 8 февраля истек срок для добровольного демонтажа, а в ночь на 9 февраля, которую СМИ окрестили "ночью длинных ковшей", эти объекты начали сносить.