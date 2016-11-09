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Арбитражная практика

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Кассация подтвердила акт о непризнании в РФ лондонского банкротства Кехмана

Контекст
Теги: Арбитражный суд Северо-Западного округа, Владимир Кехман, Санкт-Петербург, Россия
09:04 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил без изменения определение Арбитража Петербурга об отказе в признании на территории РФ акта Высокого суда Лондона о банкротстве бизнесмена Владимира Кехмана, говорится в материалах суда.

Заявитель обжаловал в кассации определение первой инстанции от 3 августа.

Арбитраж тогда указал, что, обращаясь в арбитражный суд с настоящим заявлением, Кехман не представил суду доказательств вступления определения Высокого суда Лондона в законную силу в соответствии с требованиями Арбитражного процессуального кодекса РФ. Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что английским правосудием признаются судебные акты российских судов о признании гражданина Великобритании несостоятельным (банкротом) на территории России, говорится в определении арбитража Петербурга.

В ходе рассмотрения заявления о банкротстве Кехмана его представитель выступил с ходатайством о наличии судебного акта по спору о банкротстве должника и отсутствии у него обязательств перед Сбербанком. Представитель должника заявил, что Кехман уже был признан банкротом в 2012 году Высоким судом Лондона.

«Данное решение является окончательным решением по спору. Производство по делу невозможно. То, что данное решение Высокого суда подлежит исполнению в России, следует из норм процессуального законодательства», - заявил он. Также, по его словам, Сбербанк получил сумму от продажи части имущества Кехмана, в частности, были проданы несколько объектов имущества - коллекция наручных часов и автомобиль.

В свою очередь представитель банка заявил, что данное ходатайство необоснованно и бездоказательно. «Сбербанк не участвовал в этом процессе и никаких денежных средств в его рамках не получал», - подчеркнул он. По словам представителя банка, имеется два решения российских судов: Гагаринского районного суда Москвы о взыскании суммы более 3 миллиардов 114 миллионов рублей и Смольнинского районного суда о взыскании более 1 миллиарда 400 миллионов рублей. «Решение не исполнено, никаких сведений о прекращении обязательств по этим решениям у нас нет», - заявил представитель банка.

Однако представитель Кехмана отметил, что, по его данным, решение английского суда было признано Сбербанком и подлежит исполнению на территории России. Возможно, добавил он, представителям Сбербанка об этом сегодня неизвестно.

Суд в решении указал, что при отсутствии международных договоров Российской Федерации решения судов иностранных государств по делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на территории РФ на началах взаимности, если иное не предусмотрено федеральным законом. В настоящее время РФ не является участником международных договоров по вопросам несостоятельности, отметил арбитраж.

Арбитраж 28 августа по заявлению Сбербанка РФ признал Кехмана банкротом.

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Кассация подтвердила акт о непризнании в РФ лондонского банкротства Кехмана

09:04 09/11/2016 Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил без изменения определение Арбитража Петербурга об отказе в признании на территории РФ акта Высокого суда Лондона о банкротстве бизнесмена Владимира Кехмана, говорится в материалах суда.
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