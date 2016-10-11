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ВС РФ отказался пересматривать дело о реструктуризации долгов Кехмана

Контекст
Теги: Верховный суд РФ, Владимир Кехман, Москва, Россия
19:23 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ отказал Владимиру Кехману, возглавлявшему ранее ЗАО "Группа Джей Эф Си" (головная компании группы JFC), в пересмотре введения процедуры реструктуризации долгов по заявлению Сбербанка, говорится в материалах дела.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти ввел 23 декабря 2015 года по заявлению Сбербанка в отношении Кехмана процедуру реструктуризацию долгов. Апелляция и кассация подтвердили выводы первой инстанции.

Арбитраж 2 августа по заявлению Сбербанка РФ признал Кехмана банкротом. В ходе рассмотрения заявления о банкротстве бизнесмена его представитель выступил с ходатайством о наличии судебного акта по спору о банкротстве должника и отсутствии у него обязательств перед Сбербанком. Представитель должника заявил, что Кехман уже был признан банкротом в 2012 году Высоким судом Лондона.

Суд в решении указал, что при отсутствии международных договоров Российской Федерации решения судов иностранных государств по делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на территории РФ на началах взаимности, если иное не предусмотрено федеральным законом. В настоящее время РФ не является участником международных договоров по вопросам несостоятельности.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд назначил на 24 октября рассмотрение жалобы экс-главы ЗАО "Группа Джей Эф Си" на решение суда о признании его банкротом.

Группа JFC была основана в 1994 году и объединяла компании по производству, закупке, обработке, хранению, транспортировке и реализации фруктов, в том числе владела банановыми плантациями в Эквадоре и Коста-Рике.

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ВС РФ отказался пересматривать дело о реструктуризации долгов Кехмана

19:23 11/10/2016 Верховный суд (ВС) РФ отказал Владимиру Кехману, возглавлявшему ранее ЗАО "Группа Джей Эф Си" (головная компании группы JFC), в пересмотре введения процедуры реструктуризации долгов по заявлению Сбербанка, говорится в материалах дела.
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