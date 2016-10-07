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Бизнесмен Кехман задолжал Промсвязьбанку 1,7 млрд руб — апелляция

Контекст
Теги: Банкротство, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, Владимир Кехман, Санкт-Петербург, Россия
14:26 07/10/2016

МОСКВА, 7 окт — РАПСИ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил включение долга ПАО «Промсвязьбанк» в размере 1,7 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов экс-главы ЗАО «Группа Джей Эф Си» (головной компании группы JFC) Владимира Кехмана, говорится в постановлении суда.

Ранее апелляционный суд назначил на 24 октября рассмотрение жалобы Кехмана на решение арбитража Санкт-Петербурга о признании его банкротом. Суд 2 августа по заявлению Сбербанка РФ признал Кехмана банкротом.

Кроме того, арбитраж 21 июля отклонил заявление Кехмана о признании на территории РФ определения Высокого суда Лондона о его банкротстве. В качестве заинтересованных лиц по спору выступают финансовый управляющий Кехмана Михаил Бологов, ФНС РФ, Сбербанк России, Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, АО «ЮниКредит Банк», ООО «Аквамарин» и ООО «Пулковская торговая компания».

В ходе рассмотрения заявления о банкротстве Кехмана его представитель выступил с ходатайством о наличии судебного акта по спору о банкротстве должника и отсутствии у него обязательств перед Сбербанком. Представитель должника заявил, что Кехман уже был признан банкротом в 2012 году Высоким судом Лондона.

«Данное решение является окончательным решением по спору. Производство по делу невозможно. То, что данное решение Высокого суда подлежит исполнению в России, следует из норм процессуального законодательства», — заявил он. Также, по его словам, Сбербанк получил сумму от продажи части имущества Кехмана, в частности, были проданы несколько объектов имущества — коллекция наручных часов и автомобиль.

В свою очередь представитель банка заявил, что данное ходатайство необоснованно и бездоказательно. «Сбербанк не участвовал в этом процессе и никаких денежных средств в его рамках не получал», — подчеркнул он. По словам представителя банка, на данный момент имеется два решения российских судов: Гагаринского районного суда Москвы о взыскании суммы более 3 миллиардов 114 миллионов рублей и Смольнинского районного суда о взыскании более 1 миллиарда 400 миллионов рублей. «Решение не исполнено, никаких сведений о прекращении обязательств по этим решениям у нас нет», — заявил представитель банка.

Однако представитель Кехмана отметил, что, по его данным, решение английского суда было признано Сбербанком и подлежит исполнению на территории России. Возможно, добавил он, представителям Сбербанка об этом сегодня неизвестно.

Суд в решении указал, что при отсутствии международных договоров Российской Федерации решения судов иностранных государств по делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на территории РФ на началах взаимности, если иное не предусмотрено федеральным законом. В настоящее время РФ не является участником международных договоров по вопросам несостоятельности, отметил арбитраж.

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Бизнесмен Кехман задолжал Промсвязьбанку 1,7 млрд руб — апелляция

14:26 07/10/2016 Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил включение долга ПАО «Промсвязьбанк» в размере 1,7 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов экс-главы ЗАО «Группа Джей Эф Си» (головной компании группы JFC) Владимира Кехмана, говорится в постановлении суда.
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