Арбитраж Москвы признал банкротом экс-главу туроператора "Капитал Тур"

09:27 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего руководителя туроператора "Капитал Тур" Инну Бельтюкову, говорится в решении суда.

Суд ввел в отношении Бельтюковой процедуру реализации имущества должника сроком на шесть месяцев. Требования заявителя (Олег Королюк) в размере 149,9 миллиона рублей основного долга, 9,7 миллиона рублей процентов за пользование кредитом и 13,4 миллиона рублей включены в реестр требований кредиторов должника.

Арбитраж Москвы в ноябре 2014 года завершил конкурсное производство в отношении туроператора ООО "Капитал Тур", одной из двух компаний, работавших под одноименным брендом. Ходатайство о завершении процедуры банкротства было направлено в суд конкурсным управляющим должника Евгением Шкляевым. В ходатайстве он пояснил, что источники формирования конкурсной массы исчерпаны. Представители кредиторов поддержали ходатайство о завершении конкурсного производства.

По информации управляющего, в реестр требований кредиторов включены требования в размере 1,5 миллиарда рублей. В ходе процедуры банкротства была сформирована конкурсная масса в размере 1,39 миллиарда рублей, которая в полном объеме израсходована на текущие платежи, нужды конкурсного производства и вознаграждение управляющего. В связи с недостаточностью конкурсной массы требования кредиторов не погашались, говорится в определении суда.

Арбитраж Москвы в декабре 2011 года признал банкротом туроператора "Капитал Тур". Основной кредитор - сама компания "Капитал тур", долг перед ней составлял около 45% от общей суммы. Шкляев на заседании в декабре 2012 года сообщил, что балансовая стоимость компании - 2,244 миллиарда рублей. Она состоит в основном из "долгосрочных финансовых вложений", в частности по договорам о совместной деятельности.

Он уточнил, что у должника имеется только дебиторская задолженность, денежных средств на счетах нет, как и недвижимого имущества и транспортных средств. Офисы на проспекте Мира арендовались у института, договоры расторгнуты, по указанному адресу компания не находится, деятельность ею не ведется.

Столичный арбитраж в мае 2011 года также ввел наблюдение в отношении ООО "Компания Капитал Тур", второго юрлица, оказывавшего в Москве услуги под брендом "Капитал Тур".

Счета компании в банке были заблокированы 11 ноября 2010 года. Пять дней спустя туроператор объявил о трудностях с исполнением своих обязательств по турам, хотя 19 ноября 2011 года его счета были разблокированы.