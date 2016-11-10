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Арбитражная практика

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Прекращено производство по заявлению "Альфа-Банка" о банкротстве УВЗ

Сюжет: Арбитражные суды ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
Контекст
Теги: Банкротство, Уралвагонзавод, Арбитражный суд Свердловской области, Альфа-банк, Свердловская область, Россия
09:04 10/11/2016

МОСКВА, 10 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по заявлению «Альфа-Банка» о признании банкротом ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ), говорится в определении суда.

Банк направил ходатайство в суд об оставлении его заявления без рассмотрения. Он отметил, что заключил с должником мировое соглашение, в котором установлены отсрочка платежа и график погашения задолженности. По информации банка, в настоящее время просрочка платежа отсутствует, что свидетельствует об отсутствии у должника необходимой совокупности признаков неплатежеспособности.

УВЗ в октябре сообщил, что «АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и «Альфа-Банк» заключили мировые соглашения в рамках арбитражных производств по взысканию банком задолженности дочерних предприятий «Уралвагонзавода» – ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и АО «Уралтрансмаш»». Сама корпорация не являлась заёмщиком банка, отметили на предприятии.

Соответствующие мировые соглашения, регламентирующие условия погашения и реструктуризации задолженности, утверждены Арбитражными судами Свердловской области и Москвы 28 и 30 сентября. Погашение основного долга дочерних предприятий УВЗ по кредитным соглашениям с «Альфа-Банк» осуществляется за счёт кредита «Газпромбанка», который является одним из ключевых стратегических бизнес-партнеров Уралвагонзавода.

Кредитные средства предоставляются предприятиям УВЗ «Газпромбанком» сроком на пять лет под обеспечение государственными гарантиями РФ. Предоставление государственных гарантий по кредиту, выдаваемому «Газпромбанком», одобрено Межведомственной Комиссией по мониторингу за финансово-экономическим состоянием организаций оборонно-промышленного комплекса – исполнителей государственного оборонного заказа.

УВЗ - крупнейшее предприятие РФ танкового машиностроения, разработчик и изготовитель грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. Полностью принадлежит государству. «Альфа-Банк» в мае 2015 года сообщал, что общая сумма долга предприятий группы перед банком составляет более 10,5 миллиарда рублей и 72,2 миллиона долларов, просроченная задолженность - более 3,4 миллиарда рублей.

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Прекращено производство по заявлению "Альфа-Банка" о банкротстве УВЗ

09:04 10/11/2016 Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по заявлению «Альфа-Банка» о признании банкротом ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ), говорится в определении суда.
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