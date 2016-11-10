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Арбитражная практика

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Суд прекратил производство по иску о правах на санаторий "Укоопспилка" в Крыму

Контекст
Теги: Арбитражный суд республики Крым, Крым, Россия
09:53 10/11/2016

МОСКВА, 10 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Республики Крым прекратил производство по заявлению Центрального союза потребительских обществ Украины о признании недействительным распоряжения республиканского Совета министров в части передачи в безвозмездное пользование Федерации независимых профсоюзов Крыма единого имущественного комплекса "Укоопспилка", говорится в материалах суда.

Причина прекращения производства по делу не указана.

Это дело слушается повторно. Двадцать первый арбитражный апелляционный суд 10 июля 2015 года признал распоряжение Совета министров Крыма "О внесении изменений в некоторые распоряжения Совета министров Республики Крым" недействительным. Однако Верховный суд (ВС) 24 мая по жалобе совета министров отменил все судебные акты по делу, направив его на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Арбитражный суд 11 мая по заявлению республиканского Министерства имущественных и земельных отношений арестовал недвижимое имущество лечебно-оздоровительного центра "Укоопспилка" в Алуште. Также суд запретил Государственному комитету по госрегистрации и кадастру Республики Крым осуществлять любые регистрационные действия в отношении недвижимого имущества комплекса.

Кроме того, министерство намерено обратиться в арбитражный суд с иском к Центральному союзу потребительских обществ Украины об истребовании недвижимого имущества комплекса из чужого незаконного владения, говорится в заявлении. Министерство сообщило, что в настоящее время Центральный союз потребительских обществ Украины обратился в Государственный комитет по госрегистрации и кадастру Республики Крым с заявлением о регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества спорного комплекса.

Заявитель считает, что регистрация права собственности на спорное имущество впоследствии может затруднить или сделать невозможным его истребование у Центрального союза потребительских обществ Украины.

По мнению арбитража, удовлетворение иска, который министерство намерено подать, и исполнение решения суда об истребовании имущества из чужого незаконного владения возможно лишь при условии нахождения спорного имущества во владении ответчика.

Суд посчитал, что существующая у Центрального союза потребительских обществ Украины после регистрации права собственности возможность распорядиться спорным недвижимым имуществом может повлечь вовлечение в судебный процесс иных лиц, потребовать предъявление новых исков, направленных на оспаривание оснований приобретения имущества.

Лечебно-оздоровительный центр "Укоопспилка" ("Профессорский уголок") расположен в курортной зоне Алушты и занимает площадь 7 га. В летний курортный сезон комплекс рассчитан на 600 мест.

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Суд прекратил производство по иску о правах на санаторий "Укоопспилка" в Крыму

09:53 10/11/2016 Арбитражный суд Республики Крым прекратил производство по заявлению Центрального союза потребительских обществ Украины о признании недействительным распоряжения республиканского Совета министров в части передачи в безвозмездное пользование Федерации независимых профсоюзов Крыма единого имущественного комплекса "Укоопспилка", говорится в материалах суда.
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