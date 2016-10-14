Кассация подтвердила арест имущества санатория "Укоопспилка" в Алуште

РАПСИ

10:49 14/10/2016

МОСКВА, 14 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Центрального округа подтвердил определение суда об аресте по заявлению республиканского министерства имущественных и земельных отношений недвижимого имущества лечебно-оздоровительного центра "Укоопспилка" в Алуште, говорится в постановлении суда.

Арбитражный суд Республики Крым 11 мая в рамках иска Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым к Центральному союзу потребительских обществ Украины арестовал имущество санатория. Также суд запретил Государственному комитету по госрегистрации и кадастру Республики Крым осуществлять любые регистрационные действия в отношении недвижимого имущества комплекса.

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд 19 июля и кассационный суд оставили определение первой инстанции без изменения.

Ранее Арбитражный суд Республики Крым отложил на 18 октября основные слушания по заявлению Центрального союза потребительских обществ Украины о признании недействительным распоряжения республиканского Совета министров в части передачи в безвозмездное пользование Федерации независимых профсоюзов Крыма единого имущественного комплекса "Укоопспилка".

Это дело слушается повторно. Двадцать первый арбитражный апелляционный суд 10 июля 2015 года признал распоряжение Совета министров Крыма "О внесении изменений в некоторые распоряжения Совета министров Республики Крым" недействительным. Однако Верховный суд (ВС) 24 мая по жалобе совета министров отменил все судебные акты по делу, направив его на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Кроме того, Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым намерено обратиться в арбитражный суд с иском к Центральному союзу потребительских обществ Украины об истребовании недвижимого имущества комплекса из чужого незаконного владения, говорится в заявлении. Также, министерство сообщило, что в настоящее время Центральный союз потребительских обществ Украины обратился в Государственный комитет по госрегистрации и кадастру Республики Крым с заявлением о регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества спорного комплекса.

Заявитель считает, что регистрация права собственности на спорное имущество впоследствии может затруднить или сделать невозможным его истребование у Центрального союза потребительских обществ Украины.

По мнению арбитража, удовлетворение иска, который министерство намерено подать, и исполнение решения суда об истребовании имущества из чужого незаконного владения возможно лишь при условии нахождения спорного имущества во владении ответчика.

Суд посчитал, что существующая у Центрального союза потребительских обществ Украины после регистрации права собственности возможность распорядиться спорным недвижимым имуществом может повлечь вовлечение в судебный процесс иных лиц, потребовать предъявление новых исков, направленных на оспаривание оснований приобретения имущества.

Лечебно-оздоровительный центр "Укоопспилка" ("Профессорский уголок") расположен в курортной зоне Алушты и занимает площадь 7 га. В летний курортный сезон комплекс рассчитан на 600 мест.