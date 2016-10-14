Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
14/10/2016 14:13
Премия Рунета-2013

Судебная информация

Новости

Версия для печати

Кассация подтвердила арест имущества санатория "Укоопспилка" в Алуште

Контекст
Теги: Федеральный арбитражный суд Центрального округа, Крым, Россия
10:49 14/10/2016

МОСКВА, 14 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Центрального округа подтвердил определение суда об аресте по заявлению республиканского министерства имущественных и земельных отношений недвижимого имущества лечебно-оздоровительного центра "Укоопспилка" в Алуште, говорится в постановлении суда.

Арбитражный суд Республики Крым 11 мая в рамках иска Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым к Центральному союзу потребительских обществ Украины арестовал имущество санатория. Также суд запретил Государственному комитету по госрегистрации и кадастру Республики Крым осуществлять любые регистрационные действия в отношении недвижимого имущества комплекса.

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд 19 июля и кассационный суд оставили определение первой инстанции без изменения.

Ранее Арбитражный суд Республики Крым отложил на 18 октября основные слушания по заявлению Центрального союза потребительских обществ Украины о признании недействительным распоряжения республиканского Совета министров в части передачи в безвозмездное пользование Федерации независимых профсоюзов Крыма единого имущественного комплекса "Укоопспилка".

Это дело слушается повторно. Двадцать первый арбитражный апелляционный суд 10 июля 2015 года признал распоряжение Совета министров Крыма "О внесении изменений в некоторые распоряжения Совета министров Республики Крым" недействительным. Однако Верховный суд (ВС) 24 мая по жалобе совета министров отменил все судебные акты по делу, направив его на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Кроме того, Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым намерено обратиться в арбитражный суд с иском к Центральному союзу потребительских обществ Украины об истребовании недвижимого имущества комплекса из чужого незаконного владения, говорится в заявлении. Также, министерство сообщило, что в настоящее время Центральный союз потребительских обществ Украины обратился в Государственный комитет по госрегистрации и кадастру Республики Крым с заявлением о регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества спорного комплекса.

Заявитель считает, что регистрация права собственности на спорное имущество впоследствии может затруднить или сделать невозможным его истребование у Центрального союза потребительских обществ Украины.

По мнению арбитража, удовлетворение иска, который министерство намерено подать, и исполнение решения суда об истребовании имущества из чужого незаконного владения возможно лишь при условии нахождения спорного имущества во владении ответчика.

Суд посчитал, что существующая у Центрального союза потребительских обществ Украины после регистрации права собственности возможность распорядиться спорным недвижимым имуществом может повлечь вовлечение в судебный процесс иных лиц, потребовать предъявление новых исков, направленных на оспаривание оснований приобретения имущества.

Лечебно-оздоровительный центр "Укоопспилка" ("Профессорский уголок") расположен в курортной зоне Алушты и занимает площадь 7 га. В летний курортный сезон комплекс рассчитан на 600 мест.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Кассация подтвердила арест имущества санатория "Укоопспилка" в Алуште

10:49 14/10/2016 Арбитражный суд Центрального округа подтвердил определение суда об аресте по заявлению республиканского министерства имущественных и земельных отношений недвижимого имущества лечебно-оздоровительного центра "Укоопспилка" в Алуште, говорится в постановлении суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

ВС 18 октября огласит решение по жалобе Свидетелей Иеговы на ликвидацию

13:47 14/10/2016 Верховный суд (ВС) РФ 18 октября огласит решение по итогам рассмотрения апелляционной жалобы на решение о признании местной религиозной организации (МРО) "Свидетели Иеговы" в городе Орел экстремистской и подлежащей ликвидации.

Прекращено дело в отношении экс-чиновника, избившего девушку на Арбате

12:17 14/10/2016 Пресненский суд Москвы постановил прекратить уголовное дело в отношении бывшего чиновника Правительства Москвы Эраста Матаева, избившего девушку на Арбате, в связи с примирением сторон, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Подозреваемому по делу о взрывах в США предьявлены обвинения - СМИ

12:25 14/10/2016 В суде штата Нью-Джерси началось разбирательство дела в отношении подозреваемого ­в совершении серии терактов­ в Нью-Йорке и Нью Джерси в сентябре, сообщает в пя­тницу газета The ­Washington ­Post­. ­

Мультимедиа

Фотолента: Руководство нового ВС РФ
Фотолента: Оглашение приговора по делу о пытках в ОП "Дальний"
Суд в Москве арестовал бойца Емельяненко
Все мультимедиа

Аналитика

Как правильно пожаловаться в Конституционный суд РФ
Что делать после победы в Страсбурге
Как правильно пожаловаться в ЕСПЧ
Вся аналитика
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера