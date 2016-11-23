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Арбитражная практика

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Союзу кинематографистов РФ отказано в изъятии имущества петербургского отделения

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
10:58 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил иск Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации" к своему санкт- петербургскому отделению об изъятии из незаконного владения ряда объектов недвижимости, сообщили РАПСИ в суде.

Заявитель просил суд изъять у Санкт-Петербургской организации "Союз кинематографистов Российской Федерации" несколько спальных корпусов, теплицы, сауны и котельную, расположенные в поселке Репино. В качестве второго ответчика по иску выступает Международный союз общественных объединений "Конфедерация Союзов Кинематографистов".

Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленобласти в октябре продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении Общественной организации "Союз кинематографистов Санкт-Петербурга". В ходатайстве конкурсного управляющего должника Александра Шалыго говорится, что не сформирован реестр требований кредиторов, не завершена работа по взысканию дебиторской задолженности, не реализовано имущество должника и не произведены расчеты с кредиторами.

Суд в конце августа отказал в удовлетворении ходатайства Союза кинематографистов РФ о прекращении производства по делу о банкротстве Союза кинематографистов Санкт-Петербурга. Союз кинематографистов России сообщил о погашении задолженности перед пятью кредиторами должника в размере 19,1 миллиона рублей. Однако суд отметил, что в реестр требований кредиторов должника также включены требования иных кредиторов.

Арбитраж 21 апреля признал Союз кинематографистов Санкт-Петербурга банкротом. Заявление о банкротстве было направлено в суд автономной некоммерческой организацией "Институт управленческого консультирования".

В одном из определений арбитража говорится, что решением суда от 12 сентября 2013 года с "Дома творчества кинематографистов "Репино" (а при недостаточности денежных средств учреждения с Союза кинематографистов Санкт-Петербурга) в пользу заявителя было взыскано 3,6 миллиона рублей долга и 1,8 миллиона рублей процентов за пользование займом.

В материалы дела представлено постановление УФССП России по Санкт-Петербургу Кронштадтского районного отдела об окончании исполнительного производства, свидетельствующее об отсутствии у Дома творчества кинематографистов "Репино" имущества, на которое может быть обращено взыскание, сообщил арбитраж.

Городской союз вошел отделением в Союз кинематографистов РФ.

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Союзу кинематографистов РФ отказано в изъятии имущества петербургского отделения

10:58 23/11/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил иск Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации" к своему санкт- петербургскому отделению об изъятии из незаконного владения ряда объектов недвижимости, сообщили РАПСИ в суде.
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