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Арбитражная практика

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Заявление о банкротстве экс-главы Мосмарта Брилинга отложено на январь

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Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
09:00 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отложил на 19 января 2017 года рассмотрение заявления ПАО «M2M Прайвет Банк» о признании банкротом бывшего генерального директора розничной сети «Мосмарт» и экс-председателя совета директоров ОАО «Гостиничный комплекс «Шереметьево-2» Матвея Брилинга, говорится в определении суда.

В судебное заседание не явился должник, сведений о его надлежащем извещении не имеется, отметил суд.

Ранее Арбитраж затребовал у НП СРО «СЕМТЭК» информацию о кандидате для утверждения финансовым управляющим должника.

Также Матвей Брилинг, который является сыном экс-президента корпорации «Азот» Георгия Брилинга, возглавлял в конце 90-ых издательский дом «Тема», в 2004–2007 годах был акционером ЗАО «В.И.П.-Интернешнл» (эксклюзивный оператор VIP-залов в терминалах D, E, F Международного аэропорта «Шереметьево»).

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Заявление о банкротстве экс-главы Мосмарта Брилинга отложено на январь

09:00 24/11/2016 Арбитражный суд Москвы отложил на 19 января 2017 года рассмотрение заявления ПАО «M2M Прайвет Банк» о признании банкротом бывшего генерального директора розничной сети «Мосмарт» и экс-председателя совета директоров ОАО «Гостиничный комплекс «Шереметьево-2» Матвея Брилинга, говорится в определении суда.
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