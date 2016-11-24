ГК "Русагро" предъявила требование к структуре группы "Разгуляй" на 13 млрд руб

РАПСИ

09:33 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя - РАПСИ. ООО «Группа компаний «Русагро» подало заявление в Арбитражный суд Москвы о включении долга перед ним в размере 13,08 миллиарда рублей в реестр требований ранее признанного банкротом ООО «Р-Холдинг» (входит в ПАО «Группа «Разгуляй»), говорится в определении суда.

Рассмотрение заявления ГК «Русагро» суд назначил на 9 февраля 2017 года.

Арбитраж 29 августа по заявлению ГК «Русагро» признал банкротом компанию «Р-Холдинг». Суд открыл в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев и утвердил конкурсным управляющим Ивана Баскова. Тогда суд включил в реестр кредиторов «Р-Холдинга» требование ГК «Русагро» в размере 3,6 миллиарда рублей. В суде представитель должника задолженность признал и поддержал заявление о банкротстве компании.

В феврале 2015 года Арбитражный суд Москвы взыскал с «Р-Холдинга» в пользу ГК «Русагро» долг по кредитным соглашениям в размере 3,6 миллиарда рублей, отмечается в материалах суда. Задолженность не была не погашена, что послужило причиной обращения с заявлением в суд о банкротстве.

Кроме того, в апреле Арбитраж Москвы по заявлению Русского торгово-промышленного банка ввел процедуру наблюдения в ООО «Разгуляй-финанс» (SPV-компания группы «Разгуляй»), а 28 октября по заявлению ГК «Русагро» - в ПАО «Группа «Разгуляй».

Группа «Разгуляй» объединяет три отраслевых направления: сахарное, сельскохозяйственное и зерновое. В холдинг входят 12 элеваторов, 10 сахарных заводов, шесть мукомольных предприятий, три крупяных завода и молочно-консервный комбинат.

По данным СМИ, финансовые проблемы у «Разгуляя» начались в марте 2009 года, тогда группа допустила дефолт по облигациям на 8 миллиарда рублей. С того момента агрохолдинг пытался снизить долг.

Госкорпорация «Внешэкономбанк» 26 ноября 2015 года объявила о выходе из капитала агрохолдинга «Разгуляй» с одновременной продажей своей доли в 19,97% за 33,9 миллиарда рублей. В октябре 2015 года «Внешэкономбанк» и ГК «Русагро» согласовали условия сделки по реструктуризации задолженности предприятий группы «Разгуляй». Сделка включала переуступку группе «Русагро» прав по кредитным соглашениям банка с компаниями группы «Разгуляй», продажу принадлежащих «Внешэкономбанку» акций ПАО «Группа «Разгуляй» и облигаций «Разгуляя». В ноябре 2015 года ФАС разрешила «Русагро» приобрести 32% акций группы «Разгуляй».