Рейтинг@Mail.ru
 
24/11/2016 16:37
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

РЖД подал в красноярский суд иск к своей строительной "дочке" на 1,5 млрд руб

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, РЖД, Арбитражный суд Красноярского края, Красноярский край, Россия
13:52 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит 26 декабря иск ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) о взыскании 1,5 миллиарда рублей неосновательного обогащения со своей дочерней структуры — АО "РЖДстрой", говорится в материалах дела.

Как следует из искового заявления, между РЖД в лице филиала — Дирекция по строительству сетей связи и АО «РЖДстрой» были заключены договоры по строительству объектов железнодорожного транспорта для участка Междуреченск-Тайшет. «Однако, как указывает истец в исковом заявлении, по итогам комиссионного осмотра выполненных работ по проекту установлено, что фактическое исполнение не соответствует оплаченным объемам», — отметили в пресс-службе краевого суда.

В производстве арбитража имеется также иск новосибирской строительной компании «Афина Паллада» о взыскании с АО «РЖДстрой» 1,6 миллиарда рублей задолженности.

Компания "РЖДстрой" была создана в 2006 году на базе предприятий строительного комплекса ОАО «РЖД». В ее составе 18 филиалов, работающих по всей территории России.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

РЖД подал в красноярский суд иск к своей строительной "дочке" на 1,5 млрд руб

13:52 24/11/2016 Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит 26 декабря иск ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) о взыскании 1,5 миллиарда рублей неосновательного обогащения со своей дочерней структуры — АО "РЖДстрой", говорится в материалах дела.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Подтверждена задолженность "Трансаэро" перед "Аэрофлотом" в 2,76 млрд руб

15:01 24/11/2016 Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил определение о включении долга перед ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» в размере 2,76 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов авиакомпании «Трансаэро», сообщили РАПСИ в суде.

Евродепутаты выразили озабоченность в связи с ситуацией вокруг Ильдара Дадина

15:30 24/11/2016 Депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии в четверг обсудили ситуацию с Ильдаром Дадиным, который был осужден на 2,5 года заключения и неоднократно жаловался на условия содержания в исправительной колонии, где он отбывает наказание.

Удовлетворен иск лидера группы "Звери" к авторам фильма "Выпускной" на 1 млн руб

14:14 24/11/2016 Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы по заявлению лидера популярной российской группы «Звери» Романа Билыка (Рома Зверь) взыскал с ООО «Кинокомпания Лунапарк» и ООО «Централ Партнершип» 1 миллион рублей компенсации за незаконное использование музыкального произведения в фильме «Выпускной», сообщил в соцсети адвокат истца Александр Звонков.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера