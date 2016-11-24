РЖД подал в красноярский суд иск к своей строительной "дочке" на 1,5 млрд руб

13:52 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит 26 декабря иск ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) о взыскании 1,5 миллиарда рублей неосновательного обогащения со своей дочерней структуры — АО "РЖДстрой", говорится в материалах дела.

Как следует из искового заявления, между РЖД в лице филиала — Дирекция по строительству сетей связи и АО «РЖДстрой» были заключены договоры по строительству объектов железнодорожного транспорта для участка Междуреченск-Тайшет. «Однако, как указывает истец в исковом заявлении, по итогам комиссионного осмотра выполненных работ по проекту установлено, что фактическое исполнение не соответствует оплаченным объемам», — отметили в пресс-службе краевого суда.

В производстве арбитража имеется также иск новосибирской строительной компании «Афина Паллада» о взыскании с АО «РЖДстрой» 1,6 миллиарда рублей задолженности.

Компания "РЖДстрой" была создана в 2006 году на базе предприятий строительного комплекса ОАО «РЖД». В ее составе 18 филиалов, работающих по всей территории России.