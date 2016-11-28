Московский институт телевидения "Останкино" защищает в суде права на бренд

09:00 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя – РАПСИ. Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО) подал в суд иск к "Останкинскому институту телевидения и радиовещания" о защите исключительного права на товарный знак, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

Рассмотрение заявления назначено на 2 декабря.

Истец на своем сайте сообщает, что Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино", Высшая школа кино и телевидения "Останкино" (факультет дополнительного профессионального образования МИТРО), а также Детская академия "Останкино" - единственные в стране учебные заведения, которые имеют право на использование в своем названии слова "Останкино" и "Останкинский" (применительно к образовательной сфере). "Как это часто бывает, узнаваемый и вызывающий доверие бренд начинают использовать в своей деятельности, но уже через несколько занятий разочаровываются в качестве преподавания", - отметил институт.

На сайте истца представлены разрешения и свидетельства на право использования ряда товарных знаков и символики. В частности, правительство Москвы выдала МИТРО 31 января 2003 года бессрочное разрешение на использование наименований "Москва" и "Останкино" в наименовании организации, на печати, бланках, в рекламных объявлениях.

Рособрнадзор в августе на основании решения арбитража прекратил действие лицензии "Останкинского института телевидения и радиовещания".

Останкинский институт, согласно данным его сайта, был основан в Телецентре "Останкино" в 2002 году, как учебное заведение высшего профессионального образования. В попечительский совет института входили международные, государственные организации, выдающиеся деятели телевидения и радио, среди которых Московская организация Союза журналистов РФ, ОАО "Телекомпания НТВ", Управа района "Останкино" Москвы, интернет-радио "Диалог" и другие.

Кроме того, Арбитраж Москвы в октябре отклонил иск МИТРО о взыскании с образовательного учреждения "Школа – студия эстрады, кино и телевидения" компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 51 миллиона рублей.

Иск был мотивирован тем, что ответчик на сайтах в сети интернет использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца. В подтверждение заявленных требований истец представил нотариально заверенные протоколы осмотра вещественных доказательств, подтверждающие использование на ряде сайтах обозначения, сходного, по его мнению, до степени смешения с товарным знаком МИТРО.

Однако арбитражный суд отклонил заявление МИТРО. "Указывая на нарушение ответчиком исключительных прав на рассматриваемый товарный знак, истец не представил ни одного достаточного и допустимого доказательства использования именно ответчиком обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком истца".