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Арбитражная практика

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Компания Google подала в арбитраж Москвы очередной иск к ФАС РФ

Сюжет: Google в российских судах
Контекст
Теги: Антимонопольное право, Google, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Москва, Россия
15:25 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя - РАПСИ. Компании Google Ireland Limited и Google Inc подали заявление в Арбитражный суд Москвы к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ, говорится в материалах суда.

Предмет спора и дата рассмотрения заявления не указаны. Агентство не располагает комментариями сторон по этому делу. Заявление поступило в суд 28 ноября.

В суде находятся на рассмотрении несколько исков структур Google к ФАС. В частности, арбитражный суд Москвы рассмотрит 6 декабря иск компании Google Inc о признании незаконным акта Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о штрафе в размере 500 тысяч рублей. Дата рассмотрения аналогичного заявления компании Google Ireland Limited к ФАС не определена.

Арбитраж Москвы рассмотрит 8 декабря заявление компании Google, в котором она просит отменить постановление ФАС о наложении штрафа в размере 438 миллионов рублей. Ранее суд удовлетворил заявление истца о проведении слушаний в закрытом режиме. Компания Google просит признать незаконным постановление от 11 августа по делу об административном правонарушении и прекратить по нему производство.

В начале августа ФАС сообщила, что назначила компании штраф в размере 438 миллионов рублей за нарушение административного законодательства.

Ведомство 18 сентября 2015 года признала Google нарушившим часть 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции». Нарушения корпорации выразились в обязательной установке на мобильные устройства под управлением операционной системы Android магазина приложений Google Play, а также размещения на приоритетных позициях поисковой системы. Кроме того, действия Google приводили к запрету на предустановку иных приложений других разработчиков, говорится в сообщении антимонопольщиков.

ФАС предписала устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств. Дело было возбуждено по жалобе компании «Яндекс».

Между сторонами уже рассматривается спор в арбитраже об оспаривании решения и предписания ФАС. Арбитражный суд Москвы 15 марта отклонил заявление компании Google, в котором она требовала отменить решение и предписание ФАС, признавшей Google нарушителем закона о конкуренции, вменив компании злоупотребление доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android.

Девятый арбитражный апелляционный суд 17 августа оставил в силе решение первой инстанции, согласно которому был отклонен иск американской фирмы Google к ФАС.

Ранее СМИ сообщали о том, что ФАС обсуждает с компанией вопрос о возможности заключения мирового соглашения по делу. Однако стороны не смогли договориться.

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Компания Google подала в арбитраж Москвы очередной иск к ФАС РФ

15:25 28/11/2016 Компании Google Ireland Limited и Google Inc подали заявление в Арбитражный суд Москвы к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ, говорится в материалах суда.
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