Суд по иску телекомпании "Пятница" взыскал долг за проект "Битва ресторанов"

РАПСИ

16:55 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ООО «Телекомпания Пятница» о взыскании с индивидуального предпринимателя Никиты Козлова около 13 миллионов рублей долга по договорам на производство телефильма «Олигарх - ТВ» и проекта «Битва ресторанов», говорится в решении суда.

По информации истца, телекомпания 5 декабря 2014 года заключила с предпринимателем Козловым договор на производство и сдачу оригинального аудиовизуального произведения «Олигарх - ТВ». Согласно условиям договора, ответчик принял на себя обязательства оказать телекомпании услуги по производству и сдаче телефильма «Олигарх-ТВ» (12 выпусков), а также совершить отчуждение исключительных прав в отношении истца на использование телефильма.

Как пояснил истец, им были приняты от ответчика три выпуска телефильма, что подтверждается соответствующим актом. В заявлении говорится, что с 11 мая 2015 года услуги по договору ответчиком не оказывались. Это подтверждается отсутствием подписанных актов об оказанных услугах. На момент подачи иска в суд задолженность Козлова перед истцом по этому проекту составила 3,4 миллиона рублей.

Также между телекомпанией «Пятница» и предпринимателем Козловым 23 марта 2015 года был заключен договор на производство и сдачу нескольких выпусков «Битвы ресторанов». Истец сообщил, что ответчиком были выполнены работы по написанию сценариев для одиннадцати выпусков этого телепроекта. Однако предприниматель нарушил сроки графика производства телепроекта и не предоставил истцу ни одного полностью законченного выпуска «Битвы ресторанов». Задолженность ответчика перед телеканалом «Пятница» по этому проекту оставила более 9,1 миллиона рублей, отмечается в заявлении.

Это послужило причиной обращения телекомпании с иском в суд.

Предприниматель Козлов, извещенный надлежащим образом о дате, времени и месте рассмотрения спора, в судебное заседание не явился, говорится в решении арбитража.