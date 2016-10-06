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Взыскание с телеканала "Пятница" в пользу Sony 500 тыс руб законно - ВС

Контекст
Теги: Верховный суд РФ, Москва, Россия
18:12 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт - РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ не будет пересматривать судебные акты о взыскании с ООО "Телекомпания Пятница" в пользу ООО "Сони Мьюзик Энтертейнмент" 500 тысяч рублей компенсации за нарушение смежных прав на фонограмму "I Love Rock ‘n’ Roll" в исполнении Britney Spears, говорится в определении суда.

Телекомпании отказано в передаче ее жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ.

"Размер взысканной компенсации определен с учетом характера допущенного нарушения, объема и срока незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности, степени вины нарушителя, вероятных убытков правообладателя, принципов разумности и справедливости", - отметил Верховный суд. Доводы телекомпании, по мнению ВС РФ, получили оценку судов со ссылкой на положения норм действующего законодательства и были мотивированно отклонены.

Арбитражный суд Москвы 31 августа 2015 года удовлетворил заявление Sony о взыскании денежных средств. Также суд запретил телекомпании "Пятница" использование этой фонограммы в составе аудиовизуального произведения "Орел и решка. Шанхай" в эфире и на ее сайте. Апелляция 16 декабря 2015 года и Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ 28 апреля оставили решение суда первой инстанции без изменения.

В обоснование заявленных требований истец указал, что 25 августа 2014 года в эфире телеканала "Пятница" в телепрограмме "Орел и решка. Шанхай" прозвучала спорная фонограмма, исключительным лицензиатом которой на территории РФ и стран СНГ является истец. Кроме того, на интернет-сайте телеканала также была размещена эта телепрограмма.

Ответчику были переданы права на телевизионную трансляцию телепрограммы компанией Trevano Pictures Limited. Вместе с тем, как указал суд в решении, ответчиком в материалы дела не представлены доказательства того, что включение фонограммы истца в телепрограмму "Орел и решка. Шанхай" осуществлялось компанией Trevano Pictures Limited.

Суд установил, что ответчиком не заключался договор с истцом о включении фонограммы "I Love Rock ‘n’ Roll" в исполнении Britney Spears в состав телепрограммы "Орел и решка. Шанхай". Следовательно, фонограмма истца использована ответчиком в телепрограмме "Орел и решка. Шанхай" незаконно, говорится в решении суда.

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Взыскание с телеканала "Пятница" в пользу Sony 500 тыс руб законно - ВС

18:12 06/10/2016 Верховный суд (ВС) РФ не будет пересматривать судебные акты о взыскании с ООО "Телекомпания Пятница" в пользу ООО "Сони Мьюзик Энтертейнмент" 500 тысяч рублей компенсации за нарушение смежных прав на фонограмму "I Love Rock ‘n’ Roll" в исполнении Britney Spears, говорится в определении суда.
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