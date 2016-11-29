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Арбитражная практика

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Суд признал банкротом фигуранта дела об афере с пошивом формы Минобороны

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
09:33 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал банкротом экс-директора федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Ленинградский комбинат по ремонту вещевого имущества (ЛКРВИ) МО РФ" Сергея Кухно, который ранее был осужден за махинации при пошиве и ремонте вещевого имущества Минобороны, говорится в материалах суда.

Заявление о банкротстве было подано в суд самим должником. В отношении Кухно введена процедура реализации имущества.

Московский районный суд Петербурга в 2011 году взыскал с бывшего начальника вещевой службы Ленинградского военного округа полковника Игоря Галкина и Кухно 21 миллион рублей за мошенничество с пошивом и ремонтом военной формы, сообщила Генпрокуратура РФ.

В ноябре 2010 года Галкин и Кухно были осуждены к различным срокам лишения свободы за махинации при пошиве и ремонте вещевого имущества. При этом суд отказал в удовлетворении требования о взыскании с них причиненного ущерба в размере более 21 миллиона рублей. Прокуратура обжаловала это решение в кассационной инстанции, говорится в сообщении ведомства.

Суд, признав доводы прокуроров обоснованными, направил дело на новое судебное разбирательство. В итоге суд удовлетворил иск прокурора и постановил взыскать с Галкина и Кухно причиненный государству ущерб.

ЛРКВИ занимается пошивом форменной одежды для военнослужащих Минобороны РФ, сотрудников МВД, МЧС России и Генпрокуратуры РФ. Комбинат, в том числе, шьет новую форму для военных.

В марте 2010 года Дмитрий Медведев утвердил новую военную форму военнослужащих, особую церемониальную парадную форму военнослужащих почетного караула и знаки различия по воинским званиям. На разработку образцов новой формы было потрачено более 150 миллионов рублей.

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Суд признал банкротом фигуранта дела об афере с пошивом формы Минобороны

09:33 29/11/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал банкротом экс-директора федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Ленинградский комбинат по ремонту вещевого имущества (ЛКРВИ) МО РФ" Сергея Кухно, который ранее был осужден за махинации при пошиве и ремонте вещевого имущества Минобороны, говорится в материалах суда.
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