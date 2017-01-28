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Фигурант дела об афере с пошивом формы Минобороны подал иск о банкротстве

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
13:23 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт — РАПСИ. Экс-директор федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Ленинградский комбинат по ремонту вещевого имущества (ЛКРВИ) МО РФ" Сергей Кухно, который ранее был осужден за махинации при пошиве и ремонте вещевого имущества Минобороны, подал заявление о собственном банкротстве, говорится в определении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Суд назначил на 28 ноября рассмотрение обоснованности заявления Кухно и вопроса о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина.

Московский районный суд Петербурга в 2011 году взыскал с бывшего начальника вещевой службы Ленинградского военного округа полковника Игоря Галкина и Кухно 21 миллион рублей за мошенничество с пошивом и ремонтом военной формы, сообщила Генпрокуратура РФ.

В ноябре 2010 года Галкин и Кухно были осуждены к различным срокам лишения свободы за махинации при пошиве и ремонте вещевого имущества. При этом суд отказал в удовлетворении требования о взыскании с них причиненного ущерба в размере более 21 миллиона рублей. Прокуратура обжаловала это решение в кассационной инстанции, говорится в сообщении ведомства.

Суд, признав доводы прокуроров обоснованными, направил дело на новое судебное разбирательство. В итоге суд удовлетворил иск прокурора и постановил взыскать с Галкина и Кухно причиненный государству ущерб.

ЛРКВИ занимается пошивом форменной одежды для военнослужащих Минобороны РФ, сотрудников МВД, МЧС России и Генпрокуратуры РФ. Комбинат, в том числе, шьет новую форму для военных.

В марте 2010 года Дмитрий Медведев утвердил новую военную форму военнослужащих, особую церемониальную парадную форму военнослужащих почетного караула и знаки различия по воинским званиям. На разработку образцов новой формы было потрачено более 150 миллионов рублей.

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Фигурант дела об афере с пошивом формы Минобороны подал иск о банкротстве

13:23 27/10/2016 Экс-директор федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Ленинградский комбинат по ремонту вещевого имущества (ЛКРВИ) МО РФ" Сергей Кухно, который ранее был осужден за махинации при пошиве и ремонте вещевого имущества Минобороны, подал заявление о собственном банкротстве, говорится в определении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.
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