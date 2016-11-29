ФАС одобрила ходатайство "Роснефти" о приобретении акций "Башнефти"

РАПСИ

14:13 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя - РАПСИ. ФАС России одобрила ходатайство ПАО «НК «Роснефть» о приобретении голосующих акций ПАО АНК «Башнефть», но выдала предписание с определенными требованиями, говорится в сообщении ведомства.

Компании следует в течение двух лет продать автозаправочные станции в тех регионах, где совокупная доля на розничных рынках моторного топлива НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» превысит 50%, отметила антимонопольная служба.

Кроме того, НК предписано продавать на товарной бирже нефтепродукты (автомобильный бензин, мазут, дизельное топливо, авиационный керосин на базисе НПЗ ПАО АНК «Башнефть») в соответствии с приказом ФАС России и Минэнерго от 12 января 2015 года, а также с соблюдением критериев равномерности и регулярности реализации товара на бирже утвержденных постановлением правительства РФ.

Также НК «Роснефть» должна разработать и представить на согласование в ФАС России изменения в торговую политику в части развития мелкооптовой реализации нефтепродуктов. По мнению антимонопольного ведомства, такие действия обеспечат публичность и доступность информации о порядке ценообразования, недопустимость экономически и технологически необоснованных отказов от заключения договоров с покупателями.

«Роснефть» в октябре закрыла сделку по покупке 50,0755% акций «Башнефти» у государства за 329,7 миллиарда рублей.