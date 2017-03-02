Стратегия Google в споре с ФАС заключается в затягивании судов — эксперт

AFP 2013/ POOL/ Robert Galbraith

17:07 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ. Стратегия компании Google в споре с ФАС РФ заключается в игнорировании претензий со стороны антимонопольного регулятора и затягивании судебного процесса.

Такое мнение высказал РАПСИ руководитель департамента российской корпоративной практики IPT Group Виталий Изъянов. Глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев сегодня сообщил журналистам, что ФАС РФ не намерена мириться с неисполнением Google предписаний службы и планирует подать иск в суд о понуждении к исполнению.

По мнению эксперта, «данное поведение Google можно проследить и во взаимоотношении с Еврокомиссией, у которой к компании Google аналогичные претензии по нарушению правил честной конкуренции на европейском рынке смартфонов. И как мы видим, действий по изменению своей политики в Европе со стороны Google не происходит». Изъянов считает, что «в долгосрочной перспективе для Google выгоднее ослушаться и не выполнять предписание ФАС РФ как можно дольше, осуществив оплату административного штрафа. Скорее всего, Google считает данные риски оправданными, поскольку прибыль очень значительная и рынок растет из года в год. Даже неудача в первых двух инстанциях в суде не подтолкнула Google к заключению мирового соглашения, инициатором которого являлась ФАС России».

Однако, по мнению эксперта, стратегию Google понимают в Федеральной антимонопольной службе РФ. «Со слов представителей ведомства звучат предположения, что дело против Google может перейти из области административного права в область уголовного, при этом отмечается, что у регулятора достаточно механизмов, чтобы принудить Google к исполнению требований антимонопольного законодательства РФ», — сказал он. Также необходимо учитывать тот факт, что Google занимает первое место в мире среди IT-компаний по расходам на лоббирование своих интересов. «Принимая во внимание данный факт, можно с уверенность говорить о затяжной «войне» за долю на российском IT рынке», — отметил Изъянов.