Рейтинг@Mail.ru
 
02/03/2017 21:25
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Стратегия Google в споре с ФАС заключается в затягивании судов — эксперт

Сюжет: Google в российских судах
Контекст
Теги: Антимонопольное право, Google, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Москва, Россия
17:07 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ. Стратегия компании Google в споре с ФАС РФ заключается в игнорировании претензий со стороны антимонопольного регулятора и затягивании судебного процесса. 

Такое мнение высказал РАПСИ руководитель департамента российской корпоративной практики IPT Group Виталий Изъянов. Глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев сегодня сообщил журналистам, что ФАС РФ не намерена мириться с неисполнением Google предписаний службы и планирует подать иск в суд о понуждении к исполнению. 

По мнению эксперта, «данное поведение Google можно проследить и во взаимоотношении с Еврокомиссией, у которой к компании Google аналогичные претензии по нарушению правил честной конкуренции на европейском рынке смартфонов. И как мы видим, действий по изменению своей политики в Европе со стороны Google не происходит». Изъянов считает, что «в долгосрочной перспективе для Google выгоднее ослушаться и не выполнять предписание ФАС РФ как можно дольше, осуществив оплату административного штрафа. Скорее всего, Google считает данные риски оправданными, поскольку прибыль очень значительная и рынок растет из года в год. Даже неудача в первых двух инстанциях в суде не подтолкнула Google к заключению мирового соглашения, инициатором которого являлась ФАС России».

Однако, по мнению эксперта, стратегию Google понимают в Федеральной антимонопольной службе РФ. «Со слов представителей ведомства звучат предположения, что дело против Google может перейти из области административного права в область уголовного, при этом отмечается, что у регулятора достаточно механизмов, чтобы принудить Google к исполнению требований антимонопольного законодательства РФ», — сказал он. Также необходимо учитывать тот факт, что Google занимает первое место в мире среди IT-компаний по расходам на лоббирование своих интересов. «Принимая во внимание данный факт, можно с уверенность говорить о затяжной «войне» за долю на российском IT рынке», — отметил Изъянов.

 

 

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Стратегия Google в споре с ФАС заключается в затягивании судов — эксперт

17:07 29/11/2016 Стратегия компании Google в споре с ФАС РФ заключается в игнорировании претензий со стороны антимонопольного регулятора и затягивании судебного процесса.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Управление мусульман задолжало 58 млн руб спонсору мечети в Уфе - апелляция

20:05 02/03/2017 Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда о взыскании с Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Башкортостана 58,8 миллиона рублей по иску благотворительного фонда «Урал», который является спонсором строительства уфимской Соборной мечети, говорится в материалах суда.

АСВ подало иск к восьми экс-руководителям Юникорбанка на 2,7 млрд руб

15:54 02/03/2017 Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление в Арбитражный суд Москвы о привлечении восьми контролирующих ОАО "Юникорбанк" лиц к субсидиарной ответственности в размере 2,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении АСВ.

Фигурант "болотного дела" Бученков переведен под домашний арест

15:30 02/03/2017 Мосгорсуд изменил меру пресечения в отношении Дмитрия Бученкова, фигуранта дела о беспорядках на Болотной площади в Москве в мае 2012 года, с заключения под стражу на домашний арест, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера