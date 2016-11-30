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Арбитражная практика

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"Победа" вновь подала иск в суд к "Новой газете" на 2 млн руб

Контекст
Теги: Новая газета, Арбитражный суд города Москвы, Авиакомпания "Победа", Москва, Россия
19:53 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ. Авиакомпания «Победа» вновь подала заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании с ЗАО «ИД «Новая газета» двух миллионов рублей, говорится в материалах суда.

Дата предварительных слушаний не определена.

Суд 11 октября возвратил «Победе» заявление о взыскании с ИД «Новая газета» двух миллионов рублей. В качестве соответчика по иску проходит Анастасия Егорова. Подробности спора в материалах дела не отражены.

В определении отмечается, что к заявлению не приложены документы, подтверждающие направление иска другим участвующим в деле лицам, а также подтверждение оплаты госпошлины.

На сайте «Новой газеты» есть статья  Егоровой под заголовком: «Квест «Победа». Игра для людей с крепкой нервной системой, приключение для группы до 186 человек. Инструкция по прохождению». В ней, в частности, указано — «вы будете постоянно сталкиваться с нарушением ваших прав, у вас нет выбора — вы выбрали авиакомпанию «Победа»».

«Победа» была образована 16 сентября 2014 года вместо попавшего под санкции ЕС «Добролета». По итогам 2015 года авиакомпания обслужила 3,09 миллиона пассажиров. По данным Росавиации, по этому показателю перевозчик занял седьмое место в гражданской авиации РФ.

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"Победа" вновь подала иск в суд к "Новой газете" на 2 млн руб

19:53 29/11/2016 Авиакомпания «Победа» вновь подала заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании с ЗАО «ИД «Новая газета» двух миллионов рублей, говорится в материалах суда.
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