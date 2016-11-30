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Арбитражная практика

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Фирма отказалась от заявления о банкротстве розничной сети "Седьмой Континент"

Контекст
Теги: Банкротство, Седьмой континент, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
09:00 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя - РАПСИ. Московское ООО «Олимп Агро» подало ходатайство в Арбитражный суд Москвы о возвращении его заявления о признании банкротом розничной сети ОАО «Седьмой Континент», сообщили РАПСИ в суде.

Причину подачи такого ходатайства в суде не озвучили.

Девятый арбитражный апелляционный суд 21 ноября подтвердил решение о взыскании с «Седьмого Континента» в пользу компании «Олимп Агро» основного долга в размере 1,7 миллиона рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 154,3 тысячи рублей. Апелляция оставила без изменения решение Арбитража Москвы от 29 сентября.

Российская розничная торговая сеть «Седьмой Континент» была основана в 1994 году. Компания является одной из первых российских мультиформатных розничных сетей.

Магазины сети представлены в двух форматах – супермаркет «Седьмой Континент» и гипермаркет «НАШ». В настоящий момент в сети ОАО «Седьмой Континент» насчитывается 140 магазинов в Москве и Московской области, а также в Калининграде, Перми, Белгороде, Вологде, Иваново, Нижнем Новгороде, Обнинске, Рязани, Челябинске, Ростове-на-Дону и Ярославле.

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Фирма отказалась от заявления о банкротстве розничной сети "Седьмой Континент"

09:00 30/11/2016 Московское ООО «Олимп Агро» подало ходатайство в Арбитражный суд Москвы о возвращении его заявления о признании банкротом розничной сети ОАО «Седьмой Континент», сообщили РАПСИ в суде.
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