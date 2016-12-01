Американской Carl's Jr. отказано в жалобе на регистрацию бренда на фабрику из РФ

Роспатент

09:00 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек - РАПСИ. Роспатент отклонил возражения известной американской сети ресторанов быстрого питания Carl's Jr. Restaurants LLC. на регистрацию комбинированного обозначения «Мультяшки» на саранское ОАО «Ламзурь», говорится в материалах патентного ведомства.

Ранее Роспатент зарегистрировал оспариваемый товарный знак в отношении товаров 30-го класса (кофе, чай, кондитерские изделия) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) в отношении компании «Ламзурь».

Оспариваемый товарный знак представляет собой «комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изобразительного элемента в виде улыбающейся пятиконечной звезды с глазками и щечками». Вокруг звезды расположены изображения трех маленьких стилизованных звездочек. Все звездочки выполнены в желтом цвете с красной окантовкой. Словесный элемент «Мультяшки», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, расположен на фоне стилизованной ленты, охватывающей изобразительный элемент – улыбающуюся пятиконечную звезду.

Американская компания не согласилась с регистрацией этого знака на российскую фирму.

Она сообщила, что является правообладателем ряда товарных знаков «с изображением улыбающейся пятиконечной звезды». По мнению компании Carl's Jr. Restaurants LLC., противопоставляемый товарный знак, как и оспариваемый, представляет собой изображение пятиконечной звезды желтого цвета с красным внешним контуром и закругленными углами, внутри которой находится «смайлик». Знаки исполнены в одной и той же цветовой гамме. Кроме того, товарные знаки американской компании приобрели в России значительную известность в результате использования для обозначения сети ресторанов быстрого питания, говорится в возражении.

Роспатент посчитал, что сравниваемые обозначения содержат в своем составе стилизованные изображения звезды, однако отличаются цветовым сочетанием, внешней формой. Коллегия патентного ведомства пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

По информации Роспатента, саранская кондитерская фабрика «Ламзурь» была образована в 1938 году, она выпускает как наиболее популярные на рынке виды кондитерских изделий, так и уникальные продукты, не имеющие аналогов в России. Принято во внимание и то, что правообладатель уже ввел в гражданский оборот продукцию, маркированную оспариваемым обозначением, что подтверждено представленными документами и свидетельствует об узнаваемости продукции, маркированной товарным знаком российского производителя.

