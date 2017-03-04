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Арбитражная практика

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Заявление о банкротстве бизнесмена Мотылева рассмотрят в январе

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
10:12 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отложил на 20 января рассмотрение заявления компании «Флауари девелопментс Лимитед» о признании банкротом бизнесмена Анатолия Мотылева, говорится в материалах суда.

Компания подала в суд заявление о банкротстве Мотылева 22 июля, однако первоначально оно было оставлено без движения. Как указал суд, компания не представила доказательств внесения на депозит суда денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения управляющего, отметил арбитраж. После устранения нарушений суд принял заявление компании к производству.

В производстве арбитража есть также заявление ОАО «Банк Российский кредит» о признании банкротом бизнесмена, оно будет рассмотрено после заявления «Флауари девелопментс Лимитед».

Арбитражный суд Москвы 4 августа принял отказ компании Camilla Properties Limited (Британские Виргинские острова) от заявления, в котором она просила признать банкротом Мотылева. Производство по заявлению компании суд прекратил.

Центробанк (ЦБ) РФ с 24 июля 2015 года отозвал лицензии сразу у четырех банков, подконтрольных ранее Мотылеву, — «Российского кредита», «Тульского промышленника», М Банка и АМБ Банка. Арбитражные суды признали эти кредитные организации несостоятельными (банкротами).

ЦБ 1 сентября 2015 сообщил, что по предварительной оценке общая «дыра» в капитале банков, входивших в банковскую группу Мотылева, оценивается в сумму более 100 миллиардов рублей. В ходе проверки качества активов банков и входящих в состав группы НПФ регулятор установил, что проводимые внутри группы операции осуществлялись с целью сокрытия информации о реальном финансовом положении банков и пенсионных фондов, а также о выводе активов.

В мае стало известно, что Басманный суд столицы арестовал имущество Мотылева. Под арест попали, в частности, несколько квартир и земельные участки в Одинцовском районе Подмосковья. По информации газеты «Коммерсантъ», Мотылев является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным источников издания, близких к следствию, речь идет о махинациях свыше одного миллиарда рублей в подконтрольном Мотылеву М Банке. Сообщается, что эти деньги были якобы переведены со счетов реально действующих компаний в М Банке в фирмы-однодневки, обналичены и похищены. По версии следствия, вывод активов из М Банка осуществлялся в интересах «конечного собственника», а также неких не установленных лиц.

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Заявление о банкротстве бизнесмена Мотылева рассмотрят в январе

10:12 01/12/2016 Арбитражный суд Москвы отложил на 20 января рассмотрение заявления компании «Флауари девелопментс Лимитед» о признании банкротом бизнесмена Анатолия Мотылева, говорится в материалах суда.
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