Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
31/10/2016 11:35
Премия Рунета-2013

Банковское право

Новости

Версия для печати

Принято к производству заявление "Российского кредита" о банкротстве Мотылева

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
09:23 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление ОАО «Банк Российский кредит» о признании банкротом бизнесмена Анатолия Мотылева, говорится в определении суда.

Заявление банка о несостоятельности бизнесмена поступило в арбитражный суд 3 августа, однако оно было оставлено без движения из-за ненадлежащего оформления. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления банка «Российский кредит» будет назначено после рассмотрения требования компании «Флауари девелопментс Лимитед», поступившее в суд раньше заявления банка.

Арбитражный суд Москвы 4 августа принял отказ компании Camilla Properties Limited (Британские Виргинские острова) от заявления, в котором она просила признать банкротом Мотылева. Производство по заявлению компании суд прекратил.

Центробанк (ЦБ) РФ с 24 июля 2015 года отозвал лицензии сразу у четырех банков, подконтрольных ранее Мотылеву, - «Российского кредита», «Тульского промышленника», М Банка и АМБ Банка. Арбитражные суды признали эти кредитные организации несостоятельными (банкротами).

ЦБ 1 сентября 2015 сообщил, что по предварительной оценке общая «дыра» в капитале банков, входивших в банковскую группу Мотылева, оценивается в сумму более 100 миллиардов рублей. В ходе проверки качества активов банков и входящих в состав группы НПФ регулятор установил, что проводимые внутри группы операции осуществлялись с целью сокрытия информации о реальном финансовом положении банков и пенсионных фондов, а также о выводе активов.

В мае стало известно, что Басманный суд столицы арестовал имущество Мотылева. Под арест попали, в частности, несколько квартир и земельные участки в Одинцовском районе Подмосковья. По информации газеты «Коммерсантъ», Мотылев является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным источников издания, близких к следствию, речь идет о махинациях свыше одного миллиарда рублей в подконтрольном Мотылеву М Банке. Сообщается, что эти деньги были якобы переведены со счетов реально действующих компаний в М Банке в фирмы-однодневки, обналичены и похищены. По версии следствия, вывод активов из М Банка осуществлялся в интересах «конечного собственника», а также неких не установленных лиц.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Принято к производству заявление "Российского кредита" о банкротстве Мотылева

09:23 31/10/2016 Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление ОАО «Банк Российский кредит» о признании банкротом бизнесмена Анатолия Мотылева, говорится в определении суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Нарушители антитабачного законодательства в РФ выплатят 93 млн руб штрафов

10:52 31/10/2016 Роспотребнадзор за девять месяцев этого года в результате контрольно-надзорных мероприятий за нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака вынес штрафы на 93 миллиона рублей, говорится в сообщении ведомства.

Суд 17 ноября рассмотрит жалобы на приговор по делу о хищениях в "Славянке"

10:27 31/10/2016 Мосгорсуд 17 ноября рассмотрит апелляционные жалобы защиты бывшего гендиректора подведомственной Министерству обороны РФ компании «Славянка» Александра Елькина и других фигурантов дела на приговор, в соответствии с которым они осуждены к реальным срокам лишения свободы и штрафам за мошенничество, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Принято к производству заявление "Российского кредита" о банкротстве Мотылева

09:23 31/10/2016 Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление ОАО «Банк Российский кредит» о признании банкротом бизнесмена Анатолия Мотылева, говорится в определении суда.

Мультимедиа

Видео: "Право знать". Глава "Трансперенси Интернешнл-Россия" Елена Панфилова
Инфографика: Рейтинг восприятия коррупции в странах мира
Видео: Коррупция в России должна стать неприличной – президент Медведев
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера