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Арбитраж продлил на полгода процедуру банкротства "Российского кредита"

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Теги: Банкротство, Банковское право, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
14:55 13/10/2016

МОСКВА, 13 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении банка "Российский кредит", говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Ходатайство о продлении срока банкротства было направлено в суд АСВ, которое является конкурсным управляющим банка.

Ранее агентство выставило на торги несколько зданий, нежилых помещений и ценные бумаги, принадлежащие банку "Российский кредит". Торги будут проведены 7 ноября на электронной площадке ООО "Центр реализации".  Всего выставлено 1871 лот, отмечает АСВ.

Арбитражный суд Москвы 13 октября 2015 года признал банкротом банк "Российский кредит". Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили в силе решение о признании банка банкротом. Верховный суд РФ также отказал бывшему председателю совета директоров банка Анатолию Мотылеву в пересмотре судебных актов о банкротстве.

В отношении кредитной организации, у которой с 24 июля 2015 года была отозвана лицензия, было открыто конкурсное производство. Как сообщил в суде представитель ЦБ РФ, обязательства "Российского кредита" превышают его активы на 111 миллиардов рублей.

Банк "Российский кредит", по данным РИА Рейтинг, на начало 2015 года занимал 47-е место среди российских банков по величине активов.

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Арбитраж продлил на полгода процедуру банкротства "Российского кредита"

14:55 13/10/2016 Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении банка "Российский кредит".
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